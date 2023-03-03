В Госдуме поддержали решение не давать паспорт РФ Промесу

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала отказ Минспорта России выдавать гражданство РФ полузащитнику «Спартака» Квинси Промесу.

«В этом вопросе много спорных моментов. Наверное, сейчас не то время, когда ему надо давать гражданство, когда у него есть такие истории. Кто‑то должен взять ответственность за Промеса?

Насколько понимаю, у него неоднократно были сложности на своей родине. Я думаю, он может получить гражданство другими путями, но орган государственной власти, в данном случае министерство спорта, не может ходатайствовать за него, это будет перебором, это неправильно.

Промес может идти обычными процедурными моментами в вопросе получения гражданства, но министерство спорта не может брать на себя ответственность за его прошлые истории, которые еще не завершились», — сказала Журова.

В этом сезоне Промес забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

Промес выиграл со «Спартаком» все российские трофеи.

РПЛ возвращается! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!