Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    В Госдуме поддержали решение не давать паспорт РФ Промесу

    Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала отказ Минспорта России выдавать гражданство РФ полузащитнику «Спартака» Квинси Промесу.

    «В этом вопросе много спорных моментов. Наверное, сейчас не то время, когда ему надо давать гражданство, когда у него есть такие истории. Кто‑то должен взять ответственность за Промеса?

    Насколько понимаю, у него неоднократно были сложности на своей родине. Я думаю, он может получить гражданство другими путями, но орган государственной власти, в данном случае министерство спорта, не может ходатайствовать за него, это будет перебором, это неправильно.

    Промес может идти обычными процедурными моментами в вопросе получения гражданства, но министерство спорта не может брать на себя ответственность за его прошлые истории, которые еще не завершились», — сказала Журова.

    • В этом сезоне Промес забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.
    • Промес выиграл со «Спартаком» все российские трофеи.

    РПЛ возвращается! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    В Нидерландах возобновили расследование по делу Промеса 11
    Промес повторил личный рекорд 6
    Генич ответил, является ли Промес лучшим легионером в истории «Спартака» 7
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.03.2023 12:48
    Рекомендуем
    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +743

      Азбука 3 марта, 20:14

      Это заговор.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +758

      rac531 3 марта, 17:56

      В ГОСДУМЕ НЕ ПОДДЕРЖАЛИ РЕШЕНИЕ НЕ ДАВАТЬ ПАСПОРТ РФ ПРОМЕСУ???)))))))))))))))))))))))))))))))))))))

      Не очень понятно, с какого будуна эти "депутаты" обеспокоились о выдаче российскоого гражданства иностранцу?
      Как я понимаю из слов Наташки Журовой было пленарное заседание Госдумы, на котором рассматривался вопрос о гражданстве Квинси Промеса.
      Была прнията резолюция, о которой и рассказала Наташа Журова?
      Что ж, наконец-то депутаты занялись настоящими делами, а не благоглупостями, которые блестяще проваливают))))
      Даже мусорную реформу провалили, наташки)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2470

      serglider > rac531 3 марта, 18:13

      Справедливости ради надо отметить, что провалились ВСЕ российские реформы! Хотели сделать как лучше, а все свелось к растаскиванию бабок по карманам)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7892

      Беспонтий > rac531 3 марта, 19:45

      три раза имя наташа накорябал
      ты уж кончи на неё если можешь

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +758

      rac531 > Беспонтий 4 марта, 09:25

      На наташку, если она ЖУРОВА, можно кончать бесконечно - и сочный ротик, и аккуратная популетти, и огнедышещее лоно ...
      Она прекрасна!
      Думаю и другие армейские наташки не менее желанны и мастеровиты)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +758

      rac531 > serglider 4 марта, 09:27

      Это кому хотелось?
      Каждая из этих убийственных для страны "реформ" была хорошо проплачена

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17913

      paracetamol 3 марта, 17:36

      Пусть едет в Нидерланды, отсидит 2 года, а там видно будет!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19113

      Cleaner 3 марта, 16:02

      Бомбардир, а что, в Госдуме было голосование по вопросу российского гражданства для Промеса? Журова в данном случае высказала только СВОЁ сугубо ЛИЧНОЕ мнение. Не нужно швыряться такими заголовками!!!!!!!!!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +133

      AlexanderFCSM 3 марта, 15:30

      Ну, в целом, она на удивление правильно сказала, что он может пойти другим путем, я об этом писал в другой ветке. Пока что его просто не поддержали в мин. спорта, ни о каком отказе в гражданстве речи не шло

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6328

      Добрый Бобер 3 марта, 14:02

      А если бы Промес играл в "Зените", то ему дали бы гражданство потому, что его несправедливо преследуют в Европе.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) > Добрый Бобер 3 марта, 14:43

      Таких из Зенита прогнали бы ссаными тряпками. а не укрывали бы беглого. Гыгыгы

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1195

      Suvorov51 > ПалкоВводецъ (returned) 3 марта, 15:02

      Ну тебя то укрываю

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +88

      Rоbby > Suvorov51 3 марта, 17:16

      так он сосет хорошо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17576

      NewLife 3 марта, 13:11

      По идее, ты дура должна законы писать, а не подлизывать правительству.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1423

      Fialet > NewLife 3 марта, 13:25

      С таким интерфью она не только правительству, но и западу подлизывает.
      И да, если такие дуры будут законы писать, совсем труба будет.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +758

      rac531 > NewLife 3 марта, 13:33

      Она не облизывает, а отсасывает)
      Сама писала, что в Турции ее называли НАТАШКОЙ)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +758

      rac531 > Fialet 3 марта, 13:33

      А почему БУДЕТ?(

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1423

      Fialet > rac531 3 марта, 13:54

      Думаю такие не пишут, а только поддакивают руководству.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1856

      mahan 3 марта, 13:10

      Какие-то решения не понятные. По Промесу с точки зрения закона в Нидерландах нет ни одного официального обвинения и нет ни единого официального запроса на его арест. Поэтому отказ в этом плане не понятен. И в этом случае вопрос по Малкому и Клаудиньо
      им на каком основании выдали гражданство РФ на не общих основаниях (язык не знают, прожили в России меньше чем это требует закон о гражданстве и.тд. ) Или у нас только вне очереди выдают гражданство игрокам Зенита ? (чтобы привести еще больше бразильцев и заявить их как российских игроков)

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3912

      Ziklop 3 марта, 12:51

      Пипец больше ничего рассматривать? изображение бурной деятельности!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +365

      Нуф-Нуф > Ziklop 3 марта, 13:06

      Точно подметил.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11