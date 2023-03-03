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В Госдуме поддержали решение не давать паспорт РФ Промесу

3 марта 2023, 12:48
12

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала отказ Минспорта России выдавать гражданство РФ полузащитнику «Спартака» Квинси Промесу.

«В этом вопросе много спорных моментов. Наверное, сейчас не то время, когда ему надо давать гражданство, когда у него есть такие истории. Кто‑то должен взять ответственность за Промеса?

Насколько понимаю, у него неоднократно были сложности на своей родине. Я думаю, он может получить гражданство другими путями, но орган государственной власти, в данном случае министерство спорта, не может ходатайствовать за него, это будет перебором, это неправильно.

Промес может идти обычными процедурными моментами в вопросе получения гражданства, но министерство спорта не может брать на себя ответственность за его прошлые истории, которые еще не завершились», — сказала Журова.

  • В этом сезоне Промес забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.
  • Промес выиграл со «Спартаком» все российские трофеи.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (12)
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Ziklop
1677837116
Пипец больше ничего рассматривать? изображение бурной деятельности!
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mahan
1677838248
Какие-то решения не понятные. По Промесу с точки зрения закона в Нидерландах нет ни одного официального обвинения и нет ни единого официального запроса на его арест. Поэтому отказ в этом плане не понятен. И в этом случае вопрос по Малкому и Клаудиньо им на каком основании выдали гражданство РФ на не общих основаниях (язык не знают, прожили в России меньше чем это требует закон о гражданстве и.тд. ) Или у нас только вне очереди выдают гражданство игрокам Зенита ? (чтобы привести еще больше бразильцев и заявить их как российских игроков)
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NewLife
1677838276
По идее, ты дура должна законы писать, а не подлизывать правительству.
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Добрый Бобер
1677841328
А если бы Промес играл в "Зените", то ему дали бы гражданство потому, что его несправедливо преследуют в Европе.
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AlexanderFCSM
1677846641
Ну, в целом, она на удивление правильно сказала, что он может пойти другим путем, я об этом писал в другой ветке. Пока что его просто не поддержали в мин. спорта, ни о каком отказе в гражданстве речи не шло
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paracetamol
1677854206
Пусть едет в Нидерланды, отсидит 2 года, а там видно будет!
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Азбука
1677863643
Это заговор.
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