Кавазашвили: «Промес старается для России, приносит радость народу, а ему отказывают в гражданстве»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на отказ в выдаче российского гражданства полузащитнику «Спартака» Квинси Промесу.

«Я не могу осуждать действия федеральных органов Российской Федерации, но могу высказать свое мнение. Любая просьба со стороны иностранного гражданина о предоставлении гражданства РФ, прежде всего должна рассматриваться нашими властями, исходя из его поведения в нашей стране.

Промес старается для России, прекрасно выполняет свои профессиональные качества, приносит радость нашему народу, а ему отказывают в гражданстве. Отказывают за то, что в Голландии есть незавершенные юридические процессы. Я думаю, что отказ было давать преждевременно», — сказал Кавазашвили.

В этом сезоне Промес забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

Промес выиграл со «Спартаком» все российские трофеи.

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