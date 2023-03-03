Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кавазашвили: «Промес старается для России, приносит радость народу, а ему отказывают в гражданстве»

Кавазашвили: «Промес старается для России, приносит радость народу, а ему отказывают в гражданстве»

3 марта 2023, 12:13
18

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на отказ в выдаче российского гражданства полузащитнику «Спартака» Квинси Промесу.

«Я не могу осуждать действия федеральных органов Российской Федерации, но могу высказать свое мнение. Любая просьба со стороны иностранного гражданина о предоставлении гражданства РФ, прежде всего должна рассматриваться нашими властями, исходя из его поведения в нашей стране.

Промес старается для России, прекрасно выполняет свои профессиональные качества, приносит радость нашему народу, а ему отказывают в гражданстве. Отказывают за то, что в Голландии есть незавершенные юридические процессы. Я думаю, что отказ было давать преждевременно», — сказал Кавазашвили.

  • В этом сезоне Промес забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.
  • Промес выиграл со «Спартаком» все российские трофеи.

РПЛ возвращается! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!

Еще по теме:
Игроки «Спартака» отказались удалять Промеса из командного чата 9
Суд отказал Промесу в проведении психиатрической экспертизы 4
Промеса допрашивали в Дубае с мешком на голове – у него могут быть психические проблемы 8
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси Кавазашвили Анзор
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ilichkadr
1677835521
Анзор Амберкович, прежде чем что-то брякнуть, надо хорошо подумать. Поскольку в Голландии есть незавершенные юридические процессы, то давать гражданство РФ преждевременно и не логично. В соответствии со ст. 61 Конституции РФ гражданин РФ не может быть выслан за пределы Российской Федерации или выдан другому государству. Аналогичное положение закреплено и в ст. 13 УК РФ.
Ответить
oyabun
1677836659
Вот пока это лизоблюдство в сторону Запада у нас не прекратится, толку не будет ни от каких СВО. Это уму непостижимо - как трепетно наши власти относятся к каким то судебным процессам во вражеской по отношению к нам стране, которая отправляет в зону боевых действий оружие для убийства русских, ворует наши валютные резервы. И ничего, не переживают как то.
Ответить
SLADE2019
1677837183
Пусть уважаемый Промес, раз он так желает стать гражданином России становится в очередь и далее по регламенту. А ускоренное гражданство не для него. Никакого лизоблюдства со стороны властей здесь нет, наоборот все на основе закона.
Ответить
Enter2006
1677837275
Гражданство РФ в последнее время превратилось в какую-то легкодоступную бумажку. Всем кто хочет - выдать! И Таджикам и Киргизам и Украинцам и всем спортсменам и всем ITшникам с других стран и всем беженцам и пр. Пора это прекращать. Верно что отказали! Почему то к примеру гражданством США так не раскидываются.
Ответить
Нуф-Нуф
1677838788
А Малком в детстве курей воровал, а Клаудиньо фавеллу соседскую подпалил.
Ответить
Нуф-Нуф
1677839105
Все потому, что он играет в Спартаке, а не в Сините.
Ответить
Давид59
1677839745
Для получения гражданства "приносить радость народу" условие необходимое, но не достаточное.
Ответить
moskowcity-petrv
1677844268
Питерского петушиного админ ресурса не хватает.верные шестерки на подсосе у газовиков как по команде подняли лай на Промеса,преступник преступник.что решили гейропе выслужиться?да вся наша страна для них преступники.губашлёп больше всех старается зарплату отрабатывать,его длинный язык давно уже прилип к огромной газовой жопе.
Ответить
AlexanderFCSM
1677844714
Ну во-первых ему только лишь Мин. Спорта помогать отказались, а не отказали в гражданстве в целом, во-вторых у него есть очень простой вариант: публично высказаться в поддержку СВО, обвинить Нидерланды в пособничестве террору и сказать что поддерживает Путина, дальше просить полит. убежище (в чем никак не должны отказать, и уже после получать гражданство, но только это крайняя мера, ибо в свободолюбивой Европе, где есть "свобода слова", за такие слова еще одну уголовку сразу же состряпают, и будет он ездить отдыхать не в Дубай и Сейшелы, а курорты Краснодарского края, но все лучше чем на нарах. Хотя судя по тому как сидит Брейвик, тут еще надо подумать...
Ответить
АЛЕКС 58
1677849306
Он не для России старается,а работает как и все легионеры.
Ответить
Главные новости
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:47
«Я никогда…»: игроки «Динамо» – после победы над «Спартаком»
Вчера, 23:42
Талалаев высказался после поражения «Балтики» от «Локомотива»
Вчера, 23:27
2
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
Вчера, 23:18
4
ФотоБатраков отреагировал на первую победу «Локомотива» в РПЛ одним словом
Вчера, 23:05
2
Реакция Карседо на ошибку Умярова с «Динамо»
Вчера, 22:53
1
РПЛ. Мостовой в дебютном матче за «Локомотив» принес победу над «Балтикой» (1:0)
Вчера, 22:38
13
«Давайте проводить параллели»: Лапочкин проанализировал удаление Тюкавина со «Спартаком»
Вчера, 22:22
Степашин – о красной карточке Тюкавина: «Я бы удалил Левникова»
Вчера, 22:15
4
Все новости
Все новости
Определен игрок, который подставил «Динамо» в дерби со «Спартаком»
Вчера, 23:53
ФотоБатраков отреагировал на первую победу «Локомотива» в РПЛ одним словом
Вчера, 23:05
2
Реакция Карседо на ошибку Умярова с «Динамо»
Вчера, 22:53
1
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:39
РПЛ. Мостовой в дебютном матче за «Локомотив» принес победу над «Балтикой» (1:0)
Вчера, 22:38
12
«Давайте проводить параллели»: Лапочкин проанализировал удаление Тюкавина со «Спартаком»
Вчера, 22:22
Степашин – о красной карточке Тюкавина: «Я бы удалил Левникова»
Вчера, 22:15
4
Тюкавин прокомментировал свое удаление со «Спартаком»
Вчера, 22:09
2
Спартаковец Умяров: «Нам стыдно»
Вчера, 21:53
7
Реакция Шварца на победу «Динамо» над «Спартаком»
Вчера, 21:42
1
Карседо прокомментировал проигрыш «Спартака» в дерби с «Динамо»
Вчера, 21:36
8
Реакция Радимова на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:25
1
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:01
5
Тренер «Сосьедада» прокомментировал ситуацию Захаряна
Вчера, 20:57
1
Федотов разобрал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
Вчера, 20:41
8
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:29
РПЛ. «Спартак» в большинстве уступил «Динамо» (1:2)
Вчера, 20:29
101
Тюкавин удален в дерби со «Спартаком» за удар соперника
Вчера, 20:10
6
Мнение Рабинера о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
Вчера, 19:40
4
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Локомотив»: 6 сентября 2026
Вчера, 19:37
2
Стало известно, планирует ли «Зенит» увольнять Семака
Вчера, 19:34
13
Основной игрок «Зенита» травмировался в матче с ЦСКА
Вчера, 19:29
1
Интервью Евсеева после победы «Динамо Мх» над «Родиной»
Вчера, 19:11
1
Видео«Спартак» и «Динамо» быстро обменялись голами в дерби
Вчера, 18:59
7
Мнение Матюнина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА
Вчера, 18:45
1
Барко пропустит дерби с «Динамо»: известна причина
Вчера, 18:28
2
РПЛ. «Динамо Мх» обыграло «Родину» (2:0) и догнало «Зенит»
Вчера, 18:15
4
Обзор матча «Динамо Мх» – «Родина» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 18:14
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+