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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Кавазашвили: «Промес старается для России, приносит радость народу, а ему отказывают в гражданстве»

    Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на отказ в выдаче российского гражданства полузащитнику «Спартака» Квинси Промесу.

    «Я не могу осуждать действия федеральных органов Российской Федерации, но могу высказать свое мнение. Любая просьба со стороны иностранного гражданина о предоставлении гражданства РФ, прежде всего должна рассматриваться нашими властями, исходя из его поведения в нашей стране.

    Промес старается для России, прекрасно выполняет свои профессиональные качества, приносит радость нашему народу, а ему отказывают в гражданстве. Отказывают за то, что в Голландии есть незавершенные юридические процессы. Я думаю, что отказ было давать преждевременно», — сказал Кавазашвили.

    • В этом сезоне Промес забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.
    • Промес выиграл со «Спартаком» все российские трофеи.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.03.2023 12:13
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +2611

      АЛЕКС 58 3 марта, 16:15

      Он не для России старается,а работает как и все легионеры.

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      Рейтинг: +133

      AlexanderFCSM 3 марта, 14:58

      Ну во-первых ему только лишь Мин. Спорта помогать отказались, а не отказали в гражданстве в целом, во-вторых у него есть очень простой вариант: публично высказаться в поддержку СВО, обвинить Нидерланды в пособничестве террору и сказать что поддерживает Путина, дальше просить полит. убежище (в чем никак не должны отказать, и уже после получать гражданство, но только это крайняя мера, ибо в свободолюбивой Европе, где есть "свобода слова", за такие слова еще одну уголовку сразу же состряпают, и будет он ездить отдыхать не в Дубай и Сейшелы, а курорты Краснодарского края, но все лучше чем на нарах. Хотя судя по тому как сидит Брейвик, тут еще надо подумать...

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      Рейтинг: +1443

      moskowcity-petrv 3 марта, 14:51

      Питерского петушиного админ ресурса не хватает.верные шестерки на подсосе у газовиков как по команде подняли лай на Промеса,преступник преступник.что решили гейропе выслужиться?да вся наша страна для них преступники.губашлёп больше всех старается зарплату отрабатывать,его длинный язык давно уже прилип к огромной газовой жопе.

      0
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      Рейтинг: +6312

      Давид59 3 марта, 13:35

      Для получения гражданства "приносить радость народу" условие необходимое, но не достаточное.

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      Рейтинг: +365

      Нуф-Нуф 3 марта, 13:25

      Все потому, что он играет в Спартаке, а не в Сините.

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      Рейтинг: +2066

      jek718875 > Нуф-Нуф 3 марта, 13:36

      Если бы он играл в Сините, у него был бы паспорт и сидел бы он, в первом ряду в ГД

      2
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      Рейтинг: +50

      Самайн > jek718875 3 марта, 14:49

      Ну, ты писдаболка пяточковая. Кокорина кто-то отмазал? Или после в клуб позвал? Не сравнивай Зенит, и обоссаный сриптак, который подбирает всех подобных, и даже Кокорина.

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      Рейтинг: +1423

      Fialet > Самайн 3 марта, 20:27

      Тут да, что Спартак Какошу подобрал - это было мягко говоря несолидно.

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      Рейтинг: +365

      Нуф-Нуф 3 марта, 13:19

      А Малком в детстве курей воровал, а Клаудиньо фавеллу соседскую подпалил.

      1
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      Рейтинг: +6081

      Enter2006 3 марта, 12:54

      Гражданство РФ в последнее время превратилось в какую-то легкодоступную бумажку.
      Всем кто хочет - выдать! И Таджикам и Киргизам и Украинцам и всем спортсменам и всем ITшникам с других стран и всем беженцам и пр. Пора это прекращать. Верно что отказали! Почему то к примеру гражданством США так не раскидываются.

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      Рейтинг: +133

      AlexanderFCSM > Enter2006 3 марта, 14:49

      а что плохого в том, чтобы квалифицированных специалистов брать? как раз таки в США последние 80 лет, сразу после второй мировой, и особенно в холодную, во время гонки вооружений переманивали все наши лучшие кадры, под любым предлогом и давали им охрененные условия, учите историю.
      Если своих не хватает, надо брать всех, кто может приносить пользу делом

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      Рейтинг: +945

      SLADE2019 3 марта, 12:53

      Пусть уважаемый Промес, раз он так желает стать гражданином России становится в очередь и далее по регламенту. А ускоренное гражданство не для него. Никакого лизоблюдства со стороны властей здесь нет, наоборот все на основе закона.

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      Рейтинг: +1423

      Fialet > SLADE2019 3 марта, 13:19

      Малкольму с Клавдиньей однако ловко так гражданство выдали. Да и вообще, Промесу надо давать гражданство из принципа, чтобы показать, что подлизывающая у пиндосов гейропа нам не указ.

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      Рейтинг: +133

      AlexanderFCSM > SLADE2019 3 марта, 14:52

      Не слишком ли лицемерно? Бразилов берем, Промеса не берем, и ведь очевидно всем и каждому что не берут, потому что в питерских кабинетах так сказали, ну зачем мы тут все друг другу в уши ссым, уголовник или нет, мы тут футбол смотрим, а не личную жизнь селебрити обсуждаем, по футбольным качествам он заслужил куда больше, разве что Вагнер Лав ну или на крайняк Фернандес больше пользы приносили, абстрагируйтесь от клубных пристрастий и расцените со стороны, ведь я прав

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      Рейтинг: +33530

      oyabun 3 марта, 12:44

      Вот пока это лизоблюдство в сторону Запада у нас не прекратится, толку не будет ни от каких СВО. Это уму непостижимо - как трепетно наши власти относятся к каким то судебным процессам во вражеской по отношению к нам стране, которая отправляет в зону боевых действий оружие для убийства русских, ворует наши валютные резервы. И ничего, не переживают как то.

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      Рейтинг: +1423

      Fialet > oyabun 3 марта, 13:16

      Отлично сказано. Так и есть.

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      Рейтинг: +2611

      АЛЕКС 58 > oyabun 3 марта, 16:17

      Однако как торговали с Западом,так и торгуем. Нефть,газ,зерно,уголь....

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      Рейтинг: +1423

      Fialet > АЛЕКС 58 3 марта, 20:25

      Так он и имел ввиду, что лизоблюдство не прекращается.

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      Рейтинг: +18121

      ilichkadr 3 марта, 12:25

      Анзор Амберкович, прежде чем что-то брякнуть, надо хорошо подумать. Поскольку в Голландии есть незавершенные юридические процессы, то давать гражданство РФ преждевременно и не логично.
      В соответствии со ст. 61 Конституции РФ гражданин РФ не может быть выслан за пределы Российской Федерации или выдан другому государству. Аналогичное положение закреплено и в ст. 13 УК РФ.

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      Рейтинг: +133

      AlexanderFCSM > ilichkadr 3 марта, 14:54

      А почему нам сейчас не должно быть фиолетово на законы, которые прямо противоречат политическому курсу нашей же страны?

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