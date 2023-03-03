Судья Галимов объяснил, почему больше четырех лет не получал назначений в РПЛ

Арбитр Роман Галимов рассказал, почему его не назначали на матчи РПЛ больше четырех лет.

«В 2018-м у меня была игра в РПЛ, а потом в ФНЛ встречались «Тамбов» и «Армавир». В этом матче было принято несколько ошибочных решений. Руководитель (Александр Егоров – прим. «Бомбардира»), который был на тот момент, посчитал, что мой уровень не соответствует чемпионату России. Сразу – после одного матча.

Весной 2019-го я получил только одно назначение на матч ФНЛ и ещe одно в ФНЛ-2. Почему так – это вопрос к тому руководителю.

Так совпало, что из-за этой ситуации в 2019-м я не попал в группу судей, которые проходили обучение работы с VAR. А он стал использоваться на всех матчах чемпионата. Я был одним из немногих, кто оставался в списке судей, но не мог получить назначения.

Сегодня у меня уже есть необходимый для РПЛ сертификат VAR», — сказал Галимов.

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