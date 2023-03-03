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    Судья РПЛ: «После матча «Спартака» почувствовал силу соцсетей. Понял – меня везде найдут»

    Судья РПЛ Роман Галимов рассказал, как болельщики «Спартака» нашли его в соцсетях.

    «Я почувствовал силу соцсетей после матча «Спартак» – «Уфа». Тогда понял, что везде найдут. Это был мой дебютный сезон в РПЛ. Вообще второй матч только. «Спартак» проиграл – 0:1. Там был эпизод, когда один из игроков «Спартака» в концовке матча упал в штрафной.

    Потом на первых полосах было, что я мало компенсированного времени добавил.

    Пришли люди и ко мне в комментарии. Уж не знаю, как они нашли мой профиль. Видимо, накопились эмоции – решили выплеснуть. Зачем мне такое? Я закрыл аккаунт и оставил для общения с семьeй и друзьями», – сказал Галимов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    03.03.2023 09:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 3 марта, 12:15

      Молодой ещё. Не успел вступить в сообщество судей Спартака. Гыгыгы

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      Рейтинг: +13597

      Алексей З 3 марта, 11:56

      Спартак , соцсети, неужели из -за этого 4 года к РПЛ не подпускали ? Суди по честному и никто плохого не скажет.

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      Рейтинг: +2267

      alefreddy 3 марта, 10:33

      а как иначе

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