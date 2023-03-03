Судья РПЛ: «После матча «Спартака» почувствовал силу соцсетей. Понял – меня везде найдут»

Судья РПЛ Роман Галимов рассказал, как болельщики «Спартака» нашли его в соцсетях.

«Я почувствовал силу соцсетей после матча «Спартак» – «Уфа». Тогда понял, что везде найдут. Это был мой дебютный сезон в РПЛ. Вообще второй матч только. «Спартак» проиграл – 0:1. Там был эпизод, когда один из игроков «Спартака» в концовке матча упал в штрафной.

Потом на первых полосах было, что я мало компенсированного времени добавил.

Пришли люди и ко мне в комментарии. Уж не знаю, как они нашли мой профиль. Видимо, накопились эмоции – решили выплеснуть. Зачем мне такое? Я закрыл аккаунт и оставил для общения с семьeй и друзьями», – сказал Галимов.

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