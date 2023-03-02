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    Какой вы футболист?

    В ЭСК объяснили, почему комиссия признала ошибочным решение Иванова засчитать гол «Спартака»

    Член ЭСК РФС Александр Гвардис прокомментировал ошибочное решение Сергея Иванова не отменять гол «Спартака» в кубковом дерби с «Локомотивом».

    — ЭСК вынесла практически единогласно решение по этому моменту. Я не знаю, почему эксперты посчитали, что судья поступил правильно, у меня с самого начала не было сомнений в том, что это ошибочное решение арбитра.

    Мы просмотрели этот момент со всех сторон, со всех ракурсов, которые у нас были. Мы увидели то, что написали в своем отчете. Мнение практически у всех совпало. Во второй фазе борьбы, когда один игрок поднимается, а другой кладет на него руки и ноги у него отрываются, видно, что он всем корпусом он давит его вниз.

    Это является нарушением правил игры. Поэтому мы приняли такое решение.

    — Счет голосов 7-1, все так?

    — Да.

    — Единственный член ЭСК, проголосовавший против, чем обосновал свое решение?

    — Не могу ответить за каждого. Общее наше решение такое.

    — Как в целом вы оцениваете работу Иванова — на «удовлетворительно», «хорошо» или «отлично»?

    — Дело в том, что такие матчи не бывают простыми. Две играющие команды, высокий накал борьбы. И Иванов принял правильные решения еще в двух эпизодах. А я бы сказал и в трех, учитывая момент в центральной части поля, когда был контакт ноги с животом.

    Пенальти — тоже непростой момент, рука из опоры уже переходит в другую фазу и увеличивает часть тела. Правильно разобрался и с падением Миранчука в штрафной площади.

    Считаю, что Иванов отсудил хорошо, но в этом эпизоде, на мой взгляд, не очень сложном, все же ошибся. Так бывает. Это опытный арбитр, мне нравится, как он судит, всегда по большей части принимает правильные решения. Что здесь случилось, трудно сказать.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    02.03.2023 19:00
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +7892

      Беспонтий 2 марта, 20:40

      бывает всуе что и иванов
      хуже жи.дов
      какой к хирам ростов
      в москву в москву
      все еврибади
      всею судейскою гурьбой

      5
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      Рейтинг: +12418

      Вомбат 2 марта, 20:37

      Сектанты тут во всей красе развыступались. Свое убожество обнажают с гордостью профессиональных стриптизеров.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21247

      Persona_non_Grata > Вомбат 2 марта, 20:38

      Бомбит ???)

      3
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      Рейтинг: +17575

      NewLife > Вомбат 2 марта, 21:52

      Сектантами были первые христиане в Римской империи, а сейчас есть Свидетели Иеговы, сайентологи и тд, а ты кого имел в виду ? Сейчас все прихожане питерских теплотрасс стали всуе употреблять это слово вслед за неучем мастурбатором, не понимая его значение.

      2
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      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 2 марта, 20:34

      Стыдно за мазутный проект, к которому прикормлен весь судейский корпус. гыгыгы

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1282

      Sky Spartak 2 марта, 20:13

      Тикнизян сам спиной и корпусом отталквал Игнатова...
      Теперь понятно,какие люди там сидят...
      Иванов красава давал бороться...даже Тикнизяна не удалил..кстати где был вар...кофе пил...или очки протирал..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +764

      Болотоход 2 марта, 20:00

      Газовый отходняк виноват всегда и во всем!!!

      2
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      Рейтинг: +17575

      NewLife 2 марта, 19:49

      "Во второй фазе борьбы, когда один игрок поднимается, а другой кладет на него руки и ноги у него отрываются,"
      Это просто белиберда от того,что нечего сказать вразумительного; кому оторвали ноги ? Если бы Тикнизян хотел подняться, он бы поднялся, но он не хотел этого делать, он наоборот растопырился, чтобы затруднить Игнатову путь к мячу, и к тому же старался из этого положения оттеснить Игнатова, толкая его головой в живот.

      5
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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 2 марта, 19:46

      Поделился иванов с кем надо, поделился. Не жмотом оказался. Теперь на коне!

      8
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      ...
      Рейтинг: +17575

      NewLife > paracetamol 2 марта, 19:51

      Когда ты что-то видишь во сне, это не повод выкладывать свои сны в Бомбардир.

      3
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      Рейтинг: +2439

      шахта Заполярная > paracetamol 2 марта, 20:21

      Когда ты что то говоришь или пишешь, такое ощущение, что ты бредишь.

      3
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      Рейтинг: +13597

      Алексей З 2 марта, 19:25

      Ну может многие местные специалисты ротик свой прикроют.

      2
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      Рейтинг: +21247

      Persona_non_Grata > Алексей З 2 марта, 19:35

      НИ ЗА ЧТО - ОНИ переключатся на этот момент и будут считать его судьбоносным для исхода матча и "если бы не этот момент Локомотив разорвал бы Спартака в клочья , так что у Локо украли верную победу" !!! )))

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      Рейтинг: +13597

      Алексей З > Persona_non_Grata 2 марта, 19:43

      Наверно потому , что Спартак не подавал жалобу , ЭСК не рассматривал момент когда тот же Тикнизян чуть грудину не проломил Мартинсу.
      Красной карточки там не было ?

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      Рейтинг: +21247

      Persona_non_Grata > Алексей З 2 марта, 19:46

      ???

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      Рейтинг: +2439

      шахта Заполярная > кaстрюлька 2 марта, 20:24

      Пустокострюльный вылез.

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      Рейтинг: +296

      Ниф-Ниф 2 марта, 19:25

      Свободу Сергею Иванову!

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      Рейтинг: +839

      АКМ-74У > Ниф-Ниф 2 марта, 22:04

      И деньги не забирайте!

      1
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