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  • В ЭСК объяснили, почему комиссия признала ошибочным решение Иванова засчитать гол «Спартака»

В ЭСК объяснили, почему комиссия признала ошибочным решение Иванова засчитать гол «Спартака»

2 марта 2023, 19:00
12

Член ЭСК РФС Александр Гвардис прокомментировал ошибочное решение Сергея Иванова не отменять гол «Спартака» в кубковом дерби с «Локомотивом».

— ЭСК вынесла практически единогласно решение по этому моменту. Я не знаю, почему эксперты посчитали, что судья поступил правильно, у меня с самого начала не было сомнений в том, что это ошибочное решение арбитра.

Мы просмотрели этот момент со всех сторон, со всех ракурсов, которые у нас были. Мы увидели то, что написали в своем отчете. Мнение практически у всех совпало. Во второй фазе борьбы, когда один игрок поднимается, а другой кладет на него руки и ноги у него отрываются, видно, что он всем корпусом он давит его вниз.

Это является нарушением правил игры. Поэтому мы приняли такое решение.

— Счет голосов 7-1, все так?

— Да.

— Единственный член ЭСК, проголосовавший против, чем обосновал свое решение?

— Не могу ответить за каждого. Общее наше решение такое.

— Как в целом вы оцениваете работу Иванова — на «удовлетворительно», «хорошо» или «отлично»?

— Дело в том, что такие матчи не бывают простыми. Две играющие команды, высокий накал борьбы. И Иванов принял правильные решения еще в двух эпизодах. А я бы сказал и в трех, учитывая момент в центральной части поля, когда был контакт ноги с животом.

Пенальти — тоже непростой момент, рука из опоры уже переходит в другую фазу и увеличивает часть тела. Правильно разобрался и с падением Миранчука в штрафной площади.

Считаю, что Иванов отсудил хорошо, но в этом эпизоде, на мой взгляд, не очень сложном, все же ошибся. Так бывает. Это опытный арбитр, мне нравится, как он судит, всегда по большей части принимает правильные решения. Что здесь случилось, трудно сказать.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Кубок Гвардис Александр Иванов Cергей
Комментарии (12)
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Ниф-Ниф
1677774338
Свободу Сергею Иванову!
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paracetamol
1677775615
Поделился иванов с кем надо, поделился. Не жмотом оказался. Теперь на коне!
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NewLife
1677775791
"Во второй фазе борьбы, когда один игрок поднимается, а другой кладет на него руки и ноги у него отрываются," Это просто белиберда от того,что нечего сказать вразумительного; кому оторвали ноги ? Если бы Тикнизян хотел подняться, он бы поднялся, но он не хотел этого делать, он наоборот растопырился, чтобы затруднить Игнатову путь к мячу, и к тому же старался из этого положения оттеснить Игнатова, толкая его головой в живот.
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Sky Spartak
1677777214
Тикнизян сам спиной и корпусом отталквал Игнатова... Теперь понятно,какие люди там сидят... Иванов красава давал бороться...даже Тикнизяна не удалил..кстати где был вар...кофе пил...или очки протирал..
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Вомбат
1677778623
Сектанты тут во всей красе развыступались. Свое убожество обнажают с гордостью профессиональных стриптизеров.
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Беспонтий
1677778806
бывает всуе что и иванов хуже жи.дов какой к хирам ростов в москву в москву все еврибади всею судейскою гурьбой
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