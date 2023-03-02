В ЭСК объяснили, почему комиссия признала ошибочным решение Иванова засчитать гол «Спартака»

Член ЭСК РФС Александр Гвардис прокомментировал ошибочное решение Сергея Иванова не отменять гол «Спартака» в кубковом дерби с «Локомотивом».

ЭСК посчитал, что Роман Зобнин забил после сразу двух нарушений правил.

До этого гола счет был ничейным – 1:1.

«Спартак» победил «Локомотив» (4:2) и вышел в 1/2 финала.

— ЭСК вынесла практически единогласно решение по этому моменту. Я не знаю, почему эксперты посчитали, что судья поступил правильно, у меня с самого начала не было сомнений в том, что это ошибочное решение арбитра.

Мы просмотрели этот момент со всех сторон, со всех ракурсов, которые у нас были. Мы увидели то, что написали в своем отчете. Мнение практически у всех совпало. Во второй фазе борьбы, когда один игрок поднимается, а другой кладет на него руки и ноги у него отрываются, видно, что он всем корпусом он давит его вниз.

Это является нарушением правил игры. Поэтому мы приняли такое решение.

— Счет голосов 7-1, все так?

— Да.

— Единственный член ЭСК, проголосовавший против, чем обосновал свое решение?

— Не могу ответить за каждого. Общее наше решение такое.

— Как в целом вы оцениваете работу Иванова — на «удовлетворительно», «хорошо» или «отлично»?

— Дело в том, что такие матчи не бывают простыми. Две играющие команды, высокий накал борьбы. И Иванов принял правильные решения еще в двух эпизодах. А я бы сказал и в трех, учитывая момент в центральной части поля, когда был контакт ноги с животом.

Пенальти — тоже непростой момент, рука из опоры уже переходит в другую фазу и увеличивает часть тела. Правильно разобрался и с падением Миранчука в штрафной площади.

Считаю, что Иванов отсудил хорошо, но в этом эпизоде, на мой взгляд, не очень сложном, все же ошибся. Так бывает. Это опытный арбитр, мне нравится, как он судит, всегда по большей части принимает правильные решения. Что здесь случилось, трудно сказать.

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