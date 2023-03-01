Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Клинический психолог дала оценку интервью Дзюбы

    Татьяна Маремпольская, клинический психолог, дала профессиональную оценку интервью форварда «Локомотива» Артема Дзюбы, которое он дал Нобелю Арустамяну.

    «Прочитала интервью Артема Дзюбы и как психолог могу сказать, что не увидела в нем капризного человека, который обвиняет всех в своих неудачах. Для описания его как человека достаточно привести лишь его одну цитату: «Не надо меня любить, восхвалять. Относитесь ко мне справедливо». И Дзюба прав — он что, новогодняя елка, чтобы всем нравиться?

    Из интервью Артема увидела то, что это лидер и патриот России, который отстаивает свое мнение. Дзюба считает себя правым, этот человек объективен и конструктивен. Все хотят похайпиться за счет его имени и скандального видео, заработать на нем, а Артем — правильный парень и лидер, который достиг многого в спорте и личной жизни, и сейчас он это отстаивает и не собирается ни под кого подстраиваться.

    У Дзюбы сильный личностный внутренний стержень, что не характерно для многих людей. Этот мужчина не будет ни под кого подстраиваться, он имеет четкое сформированное мнение, именно поэтому Артем симпатичен как человек и личность. Перед нами истинный лидер.

    Конечно, заметно, что в профессиональной составляющей не все гладко, есть недопонимания с рядом игроков и тренеров, но все равно Дзюба не то, что позиционирует, а оппозиционирует и самопредъявляет себя как сильного человека с внутренним спокойствием. Он никому ничего не доказывает, главное, чтобы было все по-справедливости — это мужская лидерская позиция.

    Сейчас многие скажут ему обратиться к психологу или психиатру, но никаких проблем я не вижу. У Дзюбы все получится, это замечательный человек. Именно такие парни, спортсмены и патриоты, которые имеют свое мнение, не боятся высказываться и делают это не агрессивно, а культурно, нужны России. Дзюба за справедливость и патриотизм, что вызывает огромную симпатию. Если мне удастся встретиться с Артемом, то лично скажу ему об этом и пожму руку», — сказала Маремпольская.

    Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?

    Новости по теме
    Дзюба ответил на просьбу Генича о личной встрече 6
    Лодыгин рассказал о драке с Дзюбой 4
    Галактионов объяснил, почему Дзюба не сыграет с «Акроном»
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.03.2023 17:26
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13597

      Алексей З 1 марта, 22:48

      Думаю этого клинического психолога надо сдать в клинику( по Фрейду ).
      То что он беззаветно любит Путина это что патриотизм ?
      Это раболепство и лицемерие.
      Согласен вам надо встретиться и лучше в одной палате.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7729

      mihail200606 1 марта, 22:35

      Психолог нулевый...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +114

      dauzhhhhh 1 марта, 20:26

      Из интервью Артема увидела то, что это лидер и патриот России,...Все хотят похайпиться за счет его имени ------------------
      Из интервью этого психолога увидел, что там нет психолога ни на грамм...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14469

      playsh 1 марта, 20:00

      Психолог,ты лучше член ему пожми вместо руки,пока он не стёр его до толщины карандашика.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17575

      NewLife > playsh 1 марта, 20:35

      Два кавказца в душе после тренировки: Анзор, ты что дрочишь ? Нет, просто бистро мою.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1006

      г.Онега 1 марта, 19:09

      Самый слабый психолог

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6132

      rash1959 1 марта, 18:54

      Теперь зюба есть большая головная боль Локомотива.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17575

      NewLife 1 марта, 18:41

      Думаю, этой даме самой нужен квалифицированный психолог для проверки ее профессионализма, так как давать такие серьезные безапелляционные характеристики, исходя из одного интервью, уместно скорее для гадалки, а не для профессионала, если только она не прикомандированный профессионал из другой области.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +90

      Бригадный 1 марта, 18:34

      Как социальный психолог клиническому так скажу: не мечите бисер перед хрюканами. Хрюканы это агрессивный тупой биомусор, которому очень хочется себя потешить хоть какими то поступками. А поскольку из поступков хрюканам доступно только гадить, они и ... гадят. А Дзюбе помолчать бы пока. Пока голевую засуху не преодолеет. Вот, тогда приходи и подкалывай тупых хрюканов.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n 1 марта, 18:11

      Ох как интересно)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10576

      ivany4 1 марта, 18:05

      Психологу виднее.
      Но на мой взгляд, неконструктивная оппозиция только вредит. А порой и государства разваливает.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11