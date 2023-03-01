Клинический психолог дала оценку интервью Дзюбы

Татьяна Маремпольская, клинический психолог, дала профессиональную оценку интервью форварда «Локомотива» Артема Дзюбы, которое он дал Нобелю Арустамяну.

«Прочитала интервью Артема Дзюбы и как психолог могу сказать, что не увидела в нем капризного человека, который обвиняет всех в своих неудачах. Для описания его как человека достаточно привести лишь его одну цитату: «Не надо меня любить, восхвалять. Относитесь ко мне справедливо». И Дзюба прав — он что, новогодняя елка, чтобы всем нравиться?

Из интервью Артема увидела то, что это лидер и патриот России, который отстаивает свое мнение. Дзюба считает себя правым, этот человек объективен и конструктивен. Все хотят похайпиться за счет его имени и скандального видео, заработать на нем, а Артем — правильный парень и лидер, который достиг многого в спорте и личной жизни, и сейчас он это отстаивает и не собирается ни под кого подстраиваться.

У Дзюбы сильный личностный внутренний стержень, что не характерно для многих людей. Этот мужчина не будет ни под кого подстраиваться, он имеет четкое сформированное мнение, именно поэтому Артем симпатичен как человек и личность. Перед нами истинный лидер.

Конечно, заметно, что в профессиональной составляющей не все гладко, есть недопонимания с рядом игроков и тренеров, но все равно Дзюба не то, что позиционирует, а оппозиционирует и самопредъявляет себя как сильного человека с внутренним спокойствием. Он никому ничего не доказывает, главное, чтобы было все по-справедливости — это мужская лидерская позиция.

Сейчас многие скажут ему обратиться к психологу или психиатру, но никаких проблем я не вижу. У Дзюбы все получится, это замечательный человек. Именно такие парни, спортсмены и патриоты, которые имеют свое мнение, не боятся высказываться и делают это не агрессивно, а культурно, нужны России. Дзюба за справедливость и патриотизм, что вызывает огромную симпатию. Если мне удастся встретиться с Артемом, то лично скажу ему об этом и пожму руку», — сказала Маремпольская.

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