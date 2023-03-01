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Клинический психолог дала оценку интервью Дзюбы

1 марта 2023, 17:26
11

Татьяна Маремпольская, клинический психолог, дала профессиональную оценку интервью форварда «Локомотива» Артема Дзюбы, которое он дал Нобелю Арустамяну.

«Прочитала интервью Артема Дзюбы и как психолог могу сказать, что не увидела в нем капризного человека, который обвиняет всех в своих неудачах. Для описания его как человека достаточно привести лишь его одну цитату: «Не надо меня любить, восхвалять. Относитесь ко мне справедливо». И Дзюба прав — он что, новогодняя елка, чтобы всем нравиться?

Из интервью Артема увидела то, что это лидер и патриот России, который отстаивает свое мнение. Дзюба считает себя правым, этот человек объективен и конструктивен. Все хотят похайпиться за счет его имени и скандального видео, заработать на нем, а Артем — правильный парень и лидер, который достиг многого в спорте и личной жизни, и сейчас он это отстаивает и не собирается ни под кого подстраиваться.

У Дзюбы сильный личностный внутренний стержень, что не характерно для многих людей. Этот мужчина не будет ни под кого подстраиваться, он имеет четкое сформированное мнение, именно поэтому Артем симпатичен как человек и личность. Перед нами истинный лидер.

Конечно, заметно, что в профессиональной составляющей не все гладко, есть недопонимания с рядом игроков и тренеров, но все равно Дзюба не то, что позиционирует, а оппозиционирует и самопредъявляет себя как сильного человека с внутренним спокойствием. Он никому ничего не доказывает, главное, чтобы было все по-справедливости — это мужская лидерская позиция.

Сейчас многие скажут ему обратиться к психологу или психиатру, но никаких проблем я не вижу. У Дзюбы все получится, это замечательный человек. Именно такие парни, спортсмены и патриоты, которые имеют свое мнение, не боятся высказываться и делают это не агрессивно, а культурно, нужны России. Дзюба за справедливость и патриотизм, что вызывает огромную симпатию. Если мне удастся встретиться с Артемом, то лично скажу ему об этом и пожму руку», — сказала Маремпольская.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем
Комментарии (11)
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Benifacto
1677681357
я надеюсь на этом день Дзюбы закончился?
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Азбука
1677682822
Справедливость есть понятие относительное.
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ivany4
1677683149
Психологу виднее. Но на мой взгляд, неконструктивная оппозиция только вредит. А порой и государства разваливает.
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R_a_i_n
1677683508
Ох как интересно)))
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Бригадный
1677684879
Как социальный психолог клиническому так скажу: не мечите бисер перед хрюканами. Хрюканы это агрессивный тупой биомусор, которому очень хочется себя потешить хоть какими то поступками. А поскольку из поступков хрюканам доступно только гадить, они и ... гадят. А Дзюбе помолчать бы пока. Пока голевую засуху не преодолеет. Вот, тогда приходи и подкалывай тупых хрюканов.
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NewLife
1677685286
Думаю, этой даме самой нужен квалифицированный психолог для проверки ее профессионализма, так как давать такие серьезные безапелляционные характеристики, исходя из одного интервью, уместно скорее для гадалки, а не для профессионала, если только она не прикомандированный профессионал из другой области.
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rash1959
1677686065
Теперь зюба есть большая головная боль Локомотива.
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Plyash
1677690058
Психолог,ты лучше член ему пожми вместо руки,пока он не стёр его до толщины карандашика.
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mihail200606
1677699355
Психолог нулевый...
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