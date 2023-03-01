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    Стало известно, почему ЦСКА отказался зимой от Дзюбы

    Зимой на столе у ЦСКА был вариант пригласить свободного агента Артема Дзюбу. В итоге он оказался в «Локомотиве».

    «Этой зимой в ЦСКА действительно состоялся, однако максимально короткий, разговор о возможном подписании Дзюбы после его ухода из турецкой «Аданы».

    ЦСКА искал страйкера на замену уходящему Адольфо Гайчу. [Спортивный директор] Андрей Мовсесьян накидывал [председателю совета директоров ЦСКА] Максиму Орешкину варианты и в том числе упомянул, что на рынке есть свободный Дзюба. На это спортдир сразу услышал от помощника Владимира Путина твердое «нет».

    И дело не в том, что Артем воспитанник «Спартака», как полагает он сам. А в моральном облике Дзюбы, который, по мнению руководства, не соответствует стандартам ЦСКА. Да и приоритет тогда был в сторону форварда другого плана.

    Никакого разговора с Дзюбой или его представителями не было, ЦСКА лишь в секунду обкашлял внутри себя такой вариант с отрицательным для игрока результатом. А уже после якобы интерес к нему от ЦСКА появился в СМИ. Видимо, чтобы подогреть ажиотаж вокруг 34-летнего экс-нападающего сборной России, когда сорвался его переход в «Пари НН», – написал источник.

    • Контракт Дзюбы с «Локомотивом» рассчитан до лета.
    • Игрок в месяц получает 2,5 миллиона рублей без учета бонусов.
    • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    01.03.2023 16:23
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