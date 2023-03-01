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    Какой вы футболист?

    Дзюба рассказал, примет ли вызов Карпина в сборную России на матч с Ираном

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба рассказал, хочет ли он играть за сборную России.

    – Будет вызов на матч с Ираном – ты поедешь?

    – С удовольствием поеду в Тегеран, если вызовут. Если будем играть с Бангладешем? Наверное, поехал бы. Попасть в историю и забить больше всех голов за сборную хочется любому спортсмену, я не буду лукавить. Поехал бы, поиграл. Но если я там реально нужен, если мы едем побеждать. А нет так, что мы кого-то проверяем.

    Хотелось бы выйти за сборную своей страны, еще раз услышать гимн. С удовольствием. И с Бангладешем, и с Камбоджей — без проблем. Даже если бы они в сандалиях вышли играть. Я не враг Карпину, тем более — в сборной. Нам нечем меряться. Есть сборная России, ради которой нужно стараться, во благо всем.

    • Россия сыграет с Ираном 23 марта.
    • Матч пройдет в Тегеране.

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    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    01.03.2023 14:21
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +11528

      alex1951 1 марта, 18:07

      Красиво стелет,как по суфлеру читает...... но.

      Ладно бог с ним...
      Просто надо понять одно....Если о Дзю писать не будут ,то его забудут.
      Его апогей - это ЧМ18! Точка.

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      Рейтинг: +346

      crf575757 1 марта, 16:53

      Да чего его вы всё время про сборную спрашиваете, журналюги жалкие! Если он в Турции не заиграл,то какая сборная для этого столба? Его поезд черчесовский давно ушел!

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      Рейтинг: +6960

      sochi-2013 1 марта, 14:43

      Слова не мальчика, но мужа.

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      Рейтинг: +17575

      NewLife 1 марта, 14:40

      Бангладеш и Кампучия это хорошо для амбиций и гонора забить кривоногим побольше голов, а затем пропага.ндоны будут прославлять великого голеадора. Жаль Сан Марино недоступно))

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      Рейтинг: +13597

      Алексей З 1 марта, 14:30

      Нобель , а с какого Х его должны в сборную вызвать ?
      Вы прётесь от противостояния Дзюба - Карпин, его просто нет , вы его себе в голове придумали. В России есть форварды сильнее 34-х летнего Дзюбы

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