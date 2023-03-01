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  • Дзюба рассказал, примет ли вызов Карпина в сборную России на матч с Ираном

Дзюба рассказал, примет ли вызов Карпина в сборную России на матч с Ираном

1 марта 2023, 14:21
4

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба рассказал, хочет ли он играть за сборную России.

– Будет вызов на матч с Ираном – ты поедешь?

– С удовольствием поеду в Тегеран, если вызовут. Если будем играть с Бангладешем? Наверное, поехал бы. Попасть в историю и забить больше всех голов за сборную хочется любому спортсмену, я не буду лукавить. Поехал бы, поиграл. Но если я там реально нужен, если мы едем побеждать. А нет так, что мы кого-то проверяем.

Хотелось бы выйти за сборную своей страны, еще раз услышать гимн. С удовольствием. И с Бангладешем, и с Камбоджей — без проблем. Даже если бы они в сандалиях вышли играть. Я не враг Карпину, тем более — в сборной. Нам нечем меряться. Есть сборная России, ради которой нужно стараться, во благо всем.

  • Россия сыграет с Ираном 23 марта.
  • Матч пройдет в Тегеране.

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Комментарии (4)
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NewLife
1677670813
Бангладеш и Кампучия это хорошо для амбиций и гонора забить кривоногим побольше голов, а затем пропага.ндоны будут прославлять великого голеадора. Жаль Сан Марино недоступно))
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sochi-2013
1677670995
Слова не мальчика, но мужа.
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crf575757
1677678801
Да чего его вы всё время про сборную спрашиваете, журналюги жалкие! Если он в Турции не заиграл,то какая сборная для этого столба? Его поезд черчесовский давно ушел!
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alex1951
1677683258
Красиво стелет,как по суфлеру читает...... но. Ладно бог с ним... Просто надо понять одно....Если о Дзю писать не будут ,то его забудут. Его апогей - это ЧМ18! Точка.
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