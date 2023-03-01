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    Погба вышел на поле впервые за 315 дней. Он дебютировал за «Ювентус» после возвращения

    Полузащитник Поль Погба дебютировал за «Ювентус» после возвращения в туринский клуб летом 2022 года.

    Француз вышел на замену в матче 24-го тура Серии А против «Торино». Это его первое появление на поле за 315 дней.

    • 29-летний француз с апреля 2022-го не участвовал в официальных матчах.
    • Он пропустил ЧМ-2022.
    • Минувшим летом Погба перешел в «Ювентус» из «МЮ» на правах свободного агента.
    • Сначала Погба травмировал мениск, а затем получил мышечное повреждение бедра.

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.03.2023 00:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 1 марта, 14:55

      Совсем неплохо он вошел в игру в матче с Торино, учитывая его длительное отсутствие на поле.

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