Погба вышел на поле впервые за 315 дней. Он дебютировал за «Ювентус» после возвращения

Полузащитник Поль Погба дебютировал за «Ювентус» после возвращения в туринский клуб летом 2022 года.
Француз вышел на замену в матче 24-го тура Серии А против «Торино». Это его первое появление на поле за 315 дней.
- 29-летний француз с апреля 2022-го не участвовал в официальных матчах.
- Он пропустил ЧМ-2022.
- Минувшим летом Погба перешел в «Ювентус» из «МЮ» на правах свободного агента.
- Сначала Погба травмировал мениск, а затем получил мышечное повреждение бедра.
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Источник: «Бомбардир»