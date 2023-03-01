Погба вышел на поле впервые за 315 дней. Он дебютировал за «Ювентус» после возвращения

Полузащитник Поль Погба дебютировал за «Ювентус» после возвращения в туринский клуб летом 2022 года.

Француз вышел на замену в матче 24-го тура Серии А против «Торино». Это его первое появление на поле за 315 дней.

29-летний француз с апреля 2022-го не участвовал в официальных матчах.

Он пропустил ЧМ-2022.

Минувшим летом Погба перешел в «Ювентус» из «МЮ» на правах свободного агента.

Сначала Погба травмировал мениск, а затем получил мышечное повреждение бедра.

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