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  • «Возьму биту и пойду бить футболистов». Канчельскис рассказал об угрозах Газизова после поражения

«Возьму биту и пойду бить футболистов». Канчельскис рассказал об угрозах Газизова после поражения

28 февраля 2023, 22:59

Бывший главный тренер «Уфы» Андрей Канчельскис рассказал о совместной работе в башкирском клубе с Шамилем Газизовым.

«В «Уфе» было много инцидентов с Газизовым. После того как мы вылетели из Кубка России на первой стадии, он подошел ко мне и говорит: «Как вы проиграли? Я сейчас биту возьму и пойду бить футболистов». Я ему сказал: «Биту не надо. Иди поле вороши со своей битой».

Полубандитский слоган какой-то, нельзя так разговаривать. Надо написать третью книгу «Возвращение в Россию».

Не мне решать, сильный ли он менеджер – все мы видим, какой он специалист. Его же в «Спартаке» называли кризисным менеджером? Вот иди и покажи тогда – подними «Уфу». Все его восхваляли так в прессе, а в итоге… Вот как с ним можно общаться? Я не понимаю.

У нас мало футбольных людей, почти все – дилетанты, жулики, проходимцы. Ну, идите работать в легкую атлетику, пятиборье. Все такие большие знатоки, чтобы работать в футболе? Никто нигде не играл и не выигрывал ничего, но работают. Даже я все не знаю на 100 процентов, а они якобы все знают – это смешно!

Не хочется с такими людьми разговаривать», – заявил Канчельскис.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Первая лига Уфа Канчельскис Андрей Газизов Шамиль
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