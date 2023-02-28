Тавареш одним словом описал, как ему игралось против Дзюбы

Защитник «Спартака» Томаш Тавареш рассказал об игре против нападающего Артема Дзюбы в кубковом матче с «Локомотивом».

«Да, было сложно играть против Дзюбы», — сказал Тавареш.

34-летний Дзюба подписал с «Локо» контракт до конца сезона.

Он провел 2 матча против «Спартака» в Кубке России и не отметился голевыми действиями.

«Спартак» дважды победил «Локомотив» – 1:0 в гостях и 4:2 дома.

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