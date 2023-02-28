Ловчев прокомментировал победу «Спартака» над «Локомотивом» в Кубке России

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев подвел итоги выигранного ответного матча 1/4 финала Кубка России против «Локомотива» (4:2).

«Спартак» строил игру, уже имея в активе один гол, игру строили вокруг счета 1:0 и поначалу не особенно получалось, несмотря на отличный гол Игнатова.

К тому же «Локо» очень оперативно ответил. Как бы мы не говорили о позитиве в игре красно-белых, но отсутствие большого форварда (Соболев-Николсон) сказывается.

«Локо» в стадии закрепления игры – той, которую хочет Галактионов – и «Спартак» дожал соперника, даже давая железнодорожникам контратаковать.

Много ожиданий от Дзюбы. Но это игрок определенных возможностей и сильных сторон, не надо от него требовать прессинга по всему полю. Есть сильные стороны, которые «Локо» пока не использует – мало мяча в штрафной соперника, мало верховых передач.

Зато шикарно проявил себя в завершении Миранчук – видно, что он на пути к своей лучшей форме.

По итогу – «Спартак» продемонстрировал, что и в сезоне будет играть так, как зимой на сборах и как играл осенью. «Локо» показал, что команда способна прибавлять.

Отдельно о двух моментах. О судействе – в моменте Игнатов – Тикнизян, на мой взгляд, было нарушение правил. Спартаковец соперника просто загнал с помощью рук в партер, это другой вид спорта.

Но при этом – конкретно о Тикнизяне – так нельзя играть защитнику. Это просто слабый защитник, что проявляется раз за разом в матчах разного уровня сложности.

Если «Локо» видит себя клубом уровня борьбы за выживание, то можно такое терпеть, если амбиции выше – надо делать выводы и усиливать эту позицию.

Игрок ошибается раз за разом, что и в этом матче произошло. Футболист достаточно себя проявил, чтобы определиться с его перспективой», – написал Ловчев в своем телеграм-канале.

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