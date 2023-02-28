Глушаков высказался о предстоящем матче с «Зенитом»

Зимний новичок «Пари НН» Денис Глушаков рассчитывает добиться хорошего результата в ближайшей игре против «Зенита».

– К новой команде уже привыкли?

– Адаптировался, все хорошо, спасибо.

– Ярослав Михайлов пошутил, что это не команда вас приняла, а вы ее.

– Да ладно, хорош, это они так, из уважения (улыбается).

– У «Пари НН» два матча подряд в Петербурге – вслед за кубковой со «Звездой» вам в субботу 4 марта играть на «Газпром Арене» с «Зенитом» в чемпионате. Что скажете по этому поводу?

– Один матч уже отыграли. Надеюсь, и следующий будет удачным.

«Зенит» примет «Пари НН» 4 марта в 16:30 мск.

Петербуржцы лидируют в РПЛ после 17 туров, нижегородцы идут на 12-м месте.

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