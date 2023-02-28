«Ну, окей». Карпин отреагировал на слова Тарасовой о деградации российского футбола

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал слова тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой. Она считает, что российский футбол деградирует.

– Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что последний раз сборная радовала болельщиков пять лет назад – на домашнем чемпионате мира. После – только деградация. Справедливая характеристика от коллеги, пусть и из другого вида спорта?

– Надо у болельщиков спросить. А что значит деградация?

– Не видит результатов.

– У каждого человека и болельщика есть свое мнение. У нее такое. Ну, окей. Но это слова отдельного человека.

– Вы что чаще слышите от людей: благодарят или ругают за результат и качество игры?

– До 24 февраля 2022 года, пока отбирались на чемпионат мира, за результат было больше благодарностей.

Мало кто верил, что в той группе мы до последнего будем бороться за выход. И даже второе место в начале расценивалось как удача, а потом хотелось уже стать первыми. Такая возможность, между прочим, у нас была.

– А по игре?

– Лично меня она редко устраивает. Но общее мнение такое: выиграли – и все хорошо, проиграли или сыграли вничью – все плохо. Даже в товарищеских матчах.

– Даже сыграй вы как «Барселона» в тики-таку, но, если без трех очков ушли с поля, – провал?

– Естественно.

Сейчас Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

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