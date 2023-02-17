Тарасова: «С 2018 года российский футбол деградирует»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила последние годы в российском футболе.

«Футбол — особенный вид спорта у нас в стране. Успехов там нет, но все вокруг его всячески поддерживают. И каждый раз сходят с ума из-за неудач сборной страны. Последний раз российский футбол радовал болельщиков в 2018 году. После — деградация. У нас нет хороших тренеров, системы подготовки. Все делается вполноги, отсюда и проблемы. Не знаю, когда мы будем успешными в этом виде спорта», — сказала Тарасова.

Сейчас Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

На ЧМ-2018 сборная России дошла до 1/4 финала.

На Евро-2020 Россия не вышла из группы.

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