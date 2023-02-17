Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тарасова: «С 2018 года российский футбол деградирует»

    Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила последние годы в российском футболе.

    «Футбол — особенный вид спорта у нас в стране. Успехов там нет, но все вокруг его всячески поддерживают. И каждый раз сходят с ума из-за неудач сборной страны. Последний раз российский футбол радовал болельщиков в 2018 году. После — деградация. У нас нет хороших тренеров, системы подготовки. Все делается вполноги, отсюда и проблемы. Не знаю, когда мы будем успешными в этом виде спорта», — сказала Тарасова.

    • Сейчас Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.
    • На ЧМ-2018 сборная России дошла до 1/4 финала.
    • На Евро-2020 Россия не вышла из группы.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    РФС и Медиалига планируют провести матч в годовщину игры в Сталинграде 1
    РФС обжаловал в суде решение CAS оставить в силе санкции ФИФА и УЕФА 33
    УЕФА сообщил, сколько баллов начислит России за сезон-2022/23 3
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:30
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11