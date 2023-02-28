Павлюченко заявил, что сомневается только в одном решении судей в дерби «Спартак» – «Локо»

Экс-форвард сборной России Роман Павлюченко высказался о судействе в ответном матче 1/4 финала Кубка России «Спартак» – «Локомотив».

Спартаковцы победили 4:2 и вышли в полуфинал Пути РПЛ.

«Локо» продолжит выступление в Пути регионов.

«Всe, что мы видели на поле, если брать пенальти, то все было по делу, не знаю где ошибался судья. Единственный вопрос – был ли пенальти на Миранчуке. Я на повторе смотрел, можно было ставить, но это на усмотрение арбитра. Может, здесь ошибка была. Когда Промес перебивал пенальти, все по правилам было.

В моменте с голом Зобнина, почему защитник не отыграл на вратаря? Не можешь ты выбить в аут, ну тогда выбей мяч на угловой и всe. Пускай «Спартак» подаeт угловой, в этом нет ничего страшного.

Я считаю, что Тикнизян «привeз» второй гол, не видел там фола. Была обоюдная борьба, Игнатов не тянул руками. Согласен с судьей, который гол засчитал, Наиру надо было сыграть проще», – сказал Павлюченко.

Матч «Спартака» и «Локо» – море спорных судейских решений. Как их можно объяснить?

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