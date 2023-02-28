Месси прокомментировал победу в премии The Best. Он стал лучшим игроком года

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси отреагировал на получение премии ФИФА The Best.

Аргентинца признали лучшим игроком года.

В декабре он впервые стал чемпионом мира.

Месси был признан лучшим игроком ЧМ-2022.

«Для меня честь получить эту награду. Невозможно волноваться сильнее, чем я сейчас.

Я хочу отметить Бензема и Мбаппе, которые провели прекрасный год. Благодарен своим партнерам, Скалони и Эмилиано [Мартинес] сегодня тоже здесь. Мы представляем всю сборную Аргентины. Эта награда – всей команде за то, что мы сделали в Катаре.

Это был сумасшедший год. Я сумел исполнить свою мечту после стольких лет борьбы за нее, стольких лет стремления к ней. Об этом мечтает каждый футболист, но мало кому удается добиться подобного.

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