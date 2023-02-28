Месси – обладатель премии The Best. Его признали лучшим игроком 2022 года

Аргентинцев слишком сильно облизывают... Ладно Месси, но Мартинес - лучший вратарь года?? Это абсурд!
ФИФА признала нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси лучшим игроком по итогам 2022 года.
Аргентинец получил награду The Best, на которую также претендовали Карим Бензема («Реал», Франция) и Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция).
- Месси в прошлом году впервые в карьере стал чемпионом мира.
- Его признали лучшим игроком ЧМ-2022.
- В составе «ПСЖ» форвард стал победителем Лиги 1 и Суперкубка Франции.
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