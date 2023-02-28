Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Месси – обладатель премии The Best. Его признали лучшим игроком 2022 года

    ФИФА признала нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси лучшим игроком по итогам 2022 года.

    Аргентинец получил награду The Best, на которую также претендовали Карим Бензема («Реал», Франция) и Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция).

    • Месси в прошлом году впервые в карьере стал чемпионом мира.
    • Его признали лучшим игроком ЧМ-2022.
    • В составе «ПСЖ» форвард стал победителем Лиги 1 и Суперкубка Франции.

    РПЛ возвращается на этой неделе! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Топ-10 самых популярных футболистов по запросам в Google за 2023 год 3
    «ПСЖ» сомневается, что нужно продлевать Месси. Причина – два вылета в 1/8 финала ЛЧ подряд 5
    Только в 2 командах из топ-10 лиг Европы есть по 3 игрока с 10+ голами за сезон 1
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.02.2023 00:39
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      piravno3_1415926 1 марта, 19:52

      Аргентинцев слишком сильно облизывают... Ладно Месси, но Мартинес - лучший вратарь года?? Это абсурд!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      krakovka1983 1 марта, 01:43

      Ребят, не ведитесь на телеграм-каналы, группы и прочую фигню по прогнозам на спорт - кидают на деньги! Кому нужен реальный сервис прогнозов, то в яндексе ищите по фразе – СЕРЕБРЯНЫЙ ПРОГНОЗ. Сайт выходит на первом месте.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +65

      ARSENAL LONDONN 28 февраля, 12:40

      ****** которого просто вытягивают и дают все награды мира. За одно имя все почести. Нужно по делу награждать а не потому что он типа Месси и ему всё можно. Очень много кто круче его играет но их **** даже не замечают а подсуживают этому!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2290

      Maxi_7 28 февраля, 04:51

      Дебилизм крепчал... ну а так, тут правильно уже человек сказал до меня, да и я сам неоднократно уже высказывался на эту тему, что надо быть полным ^#^@&№ чтобы в своей больной головушке сделать важнее победу в фановом рандомном турнирчике (чм), который по умолчанию каждые 4 года всегда пропускают множество сильнейших игроков просто тупо потому, что им не повезло родиться в футбольной стране (Холланд, Салах и др. шлют приветы), либо просто тупо из-за травмы, ежели победу в самом конкурентном состязании футболистов в мире и по совместительству главном турнире в карьере игрока - ЛЧ.
      Ну а что касается церемонии зм 23 - так её уже и вовсе можно не смотреть, так как всё уже ясно, даже если переоценённый проиграет все клубные турниры в эт

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2290

      Maxi_7 > Maxi_7 28 февраля, 04:51

      ... в этом году. Так что херня все эти награды, пока мы живы мы будем напоминать всем, кто помладше имена - Снейдер, Хави, Иньеста, Нойер, Ван Дейк, Левандовски... "старички" поймут.)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36

      JIEGEHDA > Maxi_7 28 февраля, 10:57

      Согласен с тем что да,игроки крутые но в слабых сборных в год ЧМ могут забыть о наградах (Инд)даже если выдали крутой сезон .именно 2010 Иньеста и 2014 Нойер которые выиграли почти всё ) но не суть . ЧМ на самом деле самый топ турнир . Посмотреть финансы обзоры и медийность . 2/3 мира смотрят этот турнир даже те кто не любят не смотрят футбол посмотрят . Ведь там не клуб города представляет страну. А страна представляет себя миру . И каждая страна пытается быть лучше

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36

      JIEGEHDA > JIEGEHDA 28 февраля, 11:01

      Но не стоит забывать . ЧМ это не только 7 матчей с финалом и всё ведь год в твоей копилке .многие не учитывают тот факт что там ещё отбор к нему учитывается . В отборе к ЧМ у Аргентину почти вся Южная Америка. И там в отборе Месси просто был шикарен . 18 матчей 2/3 из которых только из-за Месси Аргентина была впереди . И только Бразилия . Была выше . Несколько лет без проигрышей тоже был в активе ) так что там набирается почти сезон игр . 7 с ЧМ + 18 с Отбора .25 матчей :) но многие не знают и не учитывают этот факт . Бензема ведь был крут в ЛЧ только в 10-15 минутах матчей. Особенно в ПСЖ где говорят что он выиграл ПСЖ . 5 минут два гола . 1.5 матча ноль попаданий в створ . Почти так же и везде . Он был хорош в концовках матчей . Но в сумм

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +301

      гууд 28 февраля, 02:51

      как это не ожидано! ни кто не верил в победу великого и ужасного меськи! ну что же, если уже люди решили что он достойный то конечно с арабскими деньгами спорить не кто не будет! надеюсь он будет вечно играть, можно на поле не выходить, что бы интрига сохранялась там на ЧМ или где там еще он хочет выиграть.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +187

      Sergicious 28 февраля, 01:23

      Лояльность R.I.P
      Если все хотят, чтобы кто то в определённой ситуации затащил, то так оно и будет. Речь не о игре, статистике, достижении и рассуждении,а о том чтобы у большинства картинка сложилась именно так, потому что "ну вы что, это же Аргентина, попробуйте ток плохое слово сказать про неë".
      Я понимаю, что ЧМ раз в 4 года, великий турнир. Но если трезво смотреть на вещи, то большинство сильных сборных его провалило полностью, большинство на спаде. Я не собираюсь кричать о том, что что то не заслужено. Но что у Карима в ЛЧ соперники были в разы сильнее, и что Реал избитый всей арматурой до последнего не сдавался, героически выползал из ситуации, во многом благодаря игре и опыту Бензема, об этом никто даже не заикнулся, всех всë устраив

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +187

      Sergicious > Sergicious 28 февраля, 01:27

      Эту церемонию надо было назвать "Награждаем всех аргентинцев, потому что мы хотели, чтобы они победили "

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36

      JIEGEHDA > Sergicious 28 февраля, 11:07

      Сборные были на спаде и провалились . ПСЖ был лучше реала . 1.5 матча . И лишь с 70 минуты второго матча Реал забивает три и выходил дальше . Провал ПСЖ? Абсолютно . СИТИ когда играет 3:1 не забивает с двух метров в пустые (Стерлинг) играют круто но транжирят моменты . Провал Сити? Абсолютно . Челси в конце второго матча забил и выходил но отмена гола и были ещё моменты но не смогли не получилось . Удача не в их стороне . Провал ? Абсолютно . Финал ну там вопросов меньше . И почему то никто не говорит ничего :) но в ЧМ все видели всё . Когда Реал при Роналду был . Он был Реалом ведь матч . Хоть первая минута хоть 91 он мог и забивал . А прошлый сезон можно назвать (повезло) потому что Лева сейчас показывает в Ла Лиге кто сильнее по бомбарди

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36

      JIEGEHDA > JIEGEHDA 28 февраля, 11:09

      По качеству бомбардира . Реал отстаёт от Барсы на 7 очков . Хотя если смотреть на прошлый год к этому туру . То у Реала на одно очко меньше . НА ОДНО ОЧКОВ . А ведь прошлый сезон думали грандиозный . Не чувствуют соперников . Так их там не было . Могли играть спустя рукава . И могли силы в ЛЧ вкладывать . Сейчас орут кричат какой топ Бенз и Вини . Обыграли полудохлый Ливер который в АПЛ проигрывает всем кому не лень . Идёт на 8-9 месте . Вряд-ли в ЛЧ даже попадет)) и да все говорят о Вини и Бензема

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +187

      Sergicious > JIEGEHDA 28 февраля, 12:54

      Пересказываешь сценарий матча, под конечным предлогом вместо поражения, фигурирует слово "провал". Эти команды с таким составом не имели права пропускать столько голов в одну калитку. Реал убрал ПСЖ с богатым составом, в котором Месси и Мбаппе были как раз. Убрали с турнира команд первых трёх мест АПЛ, которые играли великолепно целый сезон. В целом рассматривая сезон, а не на один матч, эти команды были мощные. Реал победил именно вопреки всему, а чемпионский опыт Бензема в этом во многом помог, не стоит рассматривать только 15 голов забитых в ЛЧ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +687

      Октавиус 28 февраля, 00:44

      после того, как вместо Куртуа награду отдали аргентинскому невменьку, про Месси даже сомнений не было

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +301

      гууд > Октавиус 28 февраля, 02:52

      запомни меська с аргентинского переводиться как - арабские деньги все для меня купят!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11