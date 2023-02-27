Зарема прокомментировала победу «Спартака» над «Локомотивом»

Жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова поделилась впечатлениями от кубкового матча москвичей против «Локомотива» (4:2).

«Я очень рада, что каждый игрок раскрепощается при Гильермо Абаскале, при этом растет общее командное мастерство. Могу с уверенностью сказать, что Гильермо выполнил все свои обещания – этот «Спартак» Абаскаля стал настоящим тактическим хамелеоном! Каким будет в следующей игре сложно предугадать», – сказала Салихова.

Абаскаль был назначен, когда Салихова и Федун еще были в клубе.

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