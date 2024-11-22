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    • Батраков высказался о принципиальности дерби со «Спартаком»

    Батраков высказался о принципиальности дерби со «Спартаком»

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков поделился ожиданиями от матча 16-го тура РПЛ против «Спартака».

    – Мысли [о дерби] были уже после того, как завершился матч с Сирией, потому что нам предстоит важнейшая игра, мы хотим победить. Будем очень стараться.

    – Буквально перед матчем со «Спартаком» в телеграм-канале «Нашего Локо» нашли и выложили фотографию, где ты в 2012 году играешь против спартаковцев. Для тебя это принципиальное противостояние с самого детства? Остались в памяти игры против «Спартака» ещe в Академии?

    – Да, всегда игры со «Спартаком» принципиальны – и на юношеском, и на взрослом уровне. Не особо хочется обращать на это внимание, потому что каждый матч важный. За каждый дают три очка.

    – Что можешь сказать о сопернике, учитывая матч первого круга? Есть ли там те, с кем ты уже пересекался на поле, кого-то подпускают к основе?

    – Команда хорошая. Есть хорошие игроки, легионеры. С моего года там, к сожалению, никого нет. Будет интересная игра, на которой мы ждeм болельщиков.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: сайт «Локомотива»

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    22.11.2024 23:37
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