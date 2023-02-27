Галактионов рассказал о настрое Дзюбы на ответный матч со «Спартаком»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался в преддверии ответного матча 1/4 финала Кубка России против «Спартака».

– Мы проанализировали с нашей командой первый тайм первого матча. Необходимо оттолкнуться от командных действий во втором тайме, в обороне, в атаке, от того, что мы отрабатывали на тренировках.

Взаимодействия Пиняева и Дзюбы? Присутствует вариативность, когда необходимо выходить и за счет длинных передач, короткого, среднего паса, коммуникация – нормальное явление.

– Дзюба недолго в команде, но оказывает влияние?

– Артем харизматичный футболист, опытный, статусный игрок, в хорошем функциональном состоянии, его игровые качества не подвергаются сомнению.

Он сегодня реваншист, глаза горят, он хочет добиваться результата, помогать команде, команда хочет побеждать, это симбиоз.

Насколько готов Конти? Уровень готовности покажет игра, но мы дозированно подводили его.

В 1-м матче спартаковцы одержали гостевую победу – 1:0.

Ответная встреча состоится сегодня в 20:00 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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