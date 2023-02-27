Ширяев: «Играл против Мозеса и Промеса. Не могу сказать, что космического уровня игроки»

Защитник «Рубина» Максим Ширяев оценил уровень РПЛ в сравнении с командами Первой лиги.

– Максим, поправь меня, если я не прав. У тебя на этих сборах был первый опыт игры именно с большими клубами РПЛ, как «Ахмат», ЦСКА? Чувствуется ли совершенно другой уровень игры по сравнению с командами ФНЛ?

– Нет, в том году участвовал в матче против «Спартака». Играли в той встрече Мозес, Промес. Не могу сказать, что прям очень какого-то космического уровня футболисты.

Против них можно играть, просто выполняй то, что от тебя требуется.

«Рубин» идет на 3-м месте в Первой лиге.

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