«Два года назад Артету хотели уволить из «Арсенала». Поттер – о возможном уходе из «Челси»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал свою ситуацию в клубе.

«Два года назад Артета был близок к отставке из «Арсенала». Все хотели, чтобы его уволили, и называли его назначение провалом. Сейчас все изменилась.

Посмотрите на ситуацию Клоппа – у «Ливерпуля» нет результата, и все вдруг захотели, чтобы его уволили. Такова природа футбола. Конечно, я не так много сделал в «Челси», чтобы в меня слишком уж верили, и я это принимаю», – сказал Поттер.

«Челси» идет на 10-м месте в АПЛ после 24 туров.

Поттер возглавил команду в сентябре 2022 года.

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