Левандовски пропустит матч с «Реалом» в Кубке Испании из-за травмы

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски пропустит первый матч 1/2 финала Кубка Испании с «Реалом».

У 34-летнего форварда выявлено перенапряжение двуглавой мышцы левого бедра, сообщает пресс-служба клуба. Поляк пропустит около двух недель.

Левандовски не сыграет против «Реала» 2 марта, но может выйти на поле 19 марта на матч с мадридцами в Примере.

Левандовски перешел в «Барсу» минувшим летом из «Баварии».

Он забил 25 мячей в 31 матче за каталонский клуб.

РПЛ возвращается на этой неделе! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!