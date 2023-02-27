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  • Егорычев: «Сто процентов смог бы прожить на 25-30 тысяч рублей в месяц»

Егорычев: «Сто процентов смог бы прожить на 25-30 тысяч рублей в месяц»

27 февраля 2023, 12:30
5

Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев рассказал о своем финансовом быте.

– У тебя наверняка особое отношение к деньгам, учитывая, что за полгода до перехода в «Урал» ты играл на КФК и больших гонораров не видел. Помнишь свою последнюю зарплату на этом уровне?

– В «Носте» платили 20-25 тысяч рублей в месяц. Плюс были хорошие премиальные: по 10 тысяч за победу.

Для меня это считалось очень много! Потому что детей еще не было, а я жил на базе в Новотроицке с трехразовым питанием.

То есть основные расходы – питание и жилье – были закрыты.

На что мне тратить? Ну, купить продукты в магазине, одежду, бутсы. Оплатить подписки.

Плюс раз в неделю мы с Мингияном Бевеевым ходили в один и тот же ресторан – покушать и просто переключиться с тренировок.

Конечно, сейчас персональных расходов стало больше – на нутрициолога, спортивного психолога, дополнительные тренировки.

А пять лет назад 25 тысяч были для меня большими деньгами, которых на все хватало.

– Оказавшись в РПЛ после второй лиги, быстро перестроился на новый формат жизни, где можно не смотреть на цены?

– Не было такого, что на меня сразу свалились большие деньги. Зарплата увеличивалась постепенно, а поначалу доход был ненамного больше [чем в «Носте»].

Плюс родился сын, мы начали снимать квартиру – а в Екатеринбурге недвижимость дороже, чем в Новотроицке, где я вообще не выходил с базы.

Расходов стало больше – плюс-минус укладывались в ноль. Но что-то удавалось откладывать – мы с женой не из тех, кто транжирит деньги направо и налево.

В какой-то момент даже стали слишком себя ограничивать. На отдыхе, например.

У меня раньше было предубеждение: в отпуске сразу начинал тренироваться, а жене говорил: «Ну, максимум в Воронеж к родителям съездим. Остальное время буду заниматься».

Только в последнее время удалось проработать этот момент – и то не до конца. Сейчас понимаю: отдыхать необходимо, чтобы элементарно переключиться после сезона; а тренироваться можно в любом месте – была бы программа и цель.

– Ты сказал, что 25 тысяч в «Носте» для тебя одного – это было даже много. Смог бы прожить на эти деньги сейчас?

– Если задача – просто прожить, то, конечно, смог бы. Сто процентов!

Но если нужно оплатить какие-то курсы, занятия с психологом, нутрициолога, бутсы обновить, которые стоят под 20 тысяч, – тогда не хватит.

Определяющий фактор – жилье и питание. Если это есть, то ограничиться 25-30 тысячами в месяц вообще легко.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Урал Егорычев Андрей
Комментарии (5)
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Красногвардейчик
1677490679
Практически вся страна на эти деньги живёт.....а чем ты лучше?
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НикКин
1677491302
У нас люди и 10-15 тысяч живут и не че не плачут а у тех кого доход в разы больше ноют что денег нет больше всех ))))
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Давид59
1677496328
Ничего нового не прочитал. Естественно, на 20 тыщ прожить можно. В смысле не умереть. Но что это за жизнь?
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Ziklop
1677507277
если вопрос с жильём и питанием закрыт, то уже жить можно.
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