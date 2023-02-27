«Ференцварош» не проигрывает в чемпионате Венгрии с октября. Команда Черчесова лидирует с 16-очковым отрывом

«Ференцварош» на выезде обыграл «Дебрецен» (2:0) в 21-м туре чемпионата Венгрии.
Беспроигрышная серия команды Станислава Черчесова в лиге достигла 12 матчей – 8 побед и 4 ничьи.
Они идут без поражений с 16 октября 2022 года – тогда уступили «Мезекевешду» (1:2).
«Ференцварош» набрал 49 очков в 21 туре и лидирует в венгерском чемпионате. Отрыв от ближайшего преследователя – 16 баллов.
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Источник: «Бомбардир»