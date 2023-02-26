Мелкадзе назвал единственного конкурента «Зенита» в РПЛ

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

— Полгода назад ты сказал, что с «Зенитом» в РПЛ могут бороться ЦСКА и «Спартак». Прошла первая часть сезона. Возможно ли вообще с ним бороться?

— Конечно возможно. Еще 13 туров впереди – это 39 потенциальных очков, никто не мешает тебе побеждать в каждом матче. Если ЦСКА выиграет все матчи, то «Зенит» в любом случае потеряет очки. Это сделать очень тяжело, но все возможно.

— Сейчас «Спартак» — это единственный конкурент «Зенита»?

— На данный момент – да.

«Зенит» лидирует в РПЛ с 6-очковым отрывом.

«Спартак» идет 2-м.

Мелкадзе – воспитанник «Спартака».

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