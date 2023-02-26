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Мелкадзе: «37-летний Нобоа выглядит моложе, чем я 25-летний»

26 февраля 2023, 11:55
2

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе отметил форму своего партнера Кристиана Нобоа.

– «Сочи» продлил контракт с Кристианом Нобоа. До скольких лет он еще будет играть?

– Это надо у него спрашивать. Но выглядит он моложе, чем я. Пока он может играть, почему нет? Если здоровье позволит выступать до 45 лет – пожалуйста. Нобоа играет не за счет фантастических физических кондиций, а за счет ума. Это один из лучших футболистов, с которыми я играл в команде. Он в порядке.

  • Мелкадзе 25 лет, Нобоа – 37.

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Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Сочи Нобоа Кристиан Мелкадзе Георгий
Комментарии (2)
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Hoahin
1677406827
Мелкадзе со своей лысиной похож на 50 летнего армянина
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Fialet
1677417587
Ну так понятно же - "До 35-40 лет каждый день занимаешься одним и тем же". Бедняга, в 25 уже совсем старик, замучился мячик пинать.
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