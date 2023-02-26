Мелкадзе: «37-летний Нобоа выглядит моложе, чем я 25-летний»

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе отметил форму своего партнера Кристиана Нобоа.

– «Сочи» продлил контракт с Кристианом Нобоа. До скольких лет он еще будет играть?

– Это надо у него спрашивать. Но выглядит он моложе, чем я. Пока он может играть, почему нет? Если здоровье позволит выступать до 45 лет – пожалуйста. Нобоа играет не за счет фантастических физических кондиций, а за счет ума. Это один из лучших футболистов, с которыми я играл в команде. Он в порядке.

Мелкадзе 25 лет, Нобоа – 37.

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