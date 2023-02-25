Стали известны призы для болельщиков, оформивших Fan ID

Клубы РПЛ планируют поощрять фанатов, которые будут посещать домашние матчи с Fan ID.
Период проведения акции – с 1 марта по 5 июня.
Клубы самостоятельно определяют вид и количество призов (не менее 2-х в каждом туре) для болельщиков.
Список призов:
- видеопоздравление от футболиста основной команды
- видеозвонок от футболиста основной команды
- экскурсия на базу с посещением тренировки команды (2 взрослых и ребенок от каждого победителя)
- участие в съемках проморолика к одному из матчей клуба
- экскурсия по стадиону (2 взрослых и ребенок от каждого победителя)
- памятная фотосессия на стадионе у бровки поля от клубного фотографа
- право почетного удара по мячу
- право для ребенка победителя вывести футболиста команды на поле
- 2 приглашения на VIP-сектор
- футболка с автографами основной команды
- мяч с автографами основной команды
- эксклюзивная атрибутика
- возможность провести 15 минут рядом с командой во время разминки
- сертификат на 3000 бонусных балла клубной ПЛ
- атрибутика с автографами игроков основного состава
Как сыграют Спартак и Локомотив в ответном матче? Выбери победителя с бонусом в 17000 рублей!
Источник: «РБ Спорт»