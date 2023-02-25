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Стали известны призы для болельщиков, оформивших Fan ID

25 февраля 2023, 15:31
6

Клубы РПЛ планируют поощрять фанатов, которые будут посещать домашние матчи с Fan ID.

Период проведения акции – с 1 марта по 5 июня.

Клубы самостоятельно определяют вид и количество призов (не менее 2-х в каждом туре) для болельщиков.

Список призов:

  • видеопоздравление от футболиста основной команды
  • видеозвонок от футболиста основной команды
  • экскурсия на базу с посещением тренировки команды (2 взрослых и ребенок от каждого победителя)
  • участие в съемках проморолика к одному из матчей клуба
  • экскурсия по стадиону (2 взрослых и ребенок от каждого победителя)
  • памятная фотосессия на стадионе у бровки поля от клубного фотографа
  • право почетного удара по мячу
  • право для ребенка победителя вывести футболиста команды на поле
  • 2 приглашения на VIP-сектор
  • футболка с автографами основной команды
  • мяч с автографами основной команды
  • эксклюзивная атрибутика
  • возможность провести 15 минут рядом с командой во время разминки
  • сертификат на 3000 бонусных балла клубной ПЛ
  • атрибутика с автографами игроков основного состава

Как сыграют Спартак и Локомотив в ответном матче? Выбери победителя с бонусом в 17000 рублей!

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Источник: «РБ Спорт»
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Комментарии (6)
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НикКин
1677328907
Не у нас конечно есть продажные люди ну я думаю не настолько )))))
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Александр.Т.
1677329219
Это им РФС или министр спорта их заставил такие призы в водить?
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ouiyghjmy
1677330987
Ребята, поверьте, я в свое время перелопатил тысячи сайтов прогнозов на спорт, платные, бесплатные ВСЕ! По личному опыту могу посоветовать только один! Все остальное полная шляпа! Кому интересно что за сайт, вот: king-ball.ru Беру там прогнозы с 2015 года, больше достойных сайтов по крайней мере в русском интернете НЕТ!
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Napaleon Banapart
1677331123
Все по старой схеме. Банка варенья и пачка печенья...
Ответить
vikingus
1677331630
Выбрали такие "бонусы", где даже деньги не надо платить...Вот куркули
Ответить
Нуф-Нуф
1677334202
А где прокладки и шампунь от перхоти?
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