Стали известны призы для болельщиков, оформивших Fan ID

Клубы РПЛ планируют поощрять фанатов, которые будут посещать домашние матчи с Fan ID.

Период проведения акции – с 1 марта по 5 июня.

Клубы самостоятельно определяют вид и количество призов (не менее 2-х в каждом туре) для болельщиков.

Список призов:

видеопоздравление от футболиста основной команды

видеозвонок от футболиста основной команды

экскурсия на базу с посещением тренировки команды (2 взрослых и ребенок от каждого победителя)

участие в съемках проморолика к одному из матчей клуба

экскурсия по стадиону (2 взрослых и ребенок от каждого победителя)

памятная фотосессия на стадионе у бровки поля от клубного фотографа

право почетного удара по мячу

право для ребенка победителя вывести футболиста команды на поле

2 приглашения на VIP-сектор

футболка с автографами основной команды

мяч с автографами основной команды

эксклюзивная атрибутика

возможность провести 15 минут рядом с командой во время разминки

сертификат на 3000 бонусных балла клубной ПЛ

атрибутика с автографами игроков основного состава

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