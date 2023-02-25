«Их теперь призовут на Украину?»: как в мире отреагировали на получение российского гражданства Малкомом и Клаудиньо

Два футболиста «Зенита» Малком и Клаудиньо 24 февраля стали гражданами России. Указ подписал президент страны Владимир Путин.

Бразильским легионерам уже выдали российские паспорта.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сказал, что игроки сами попросили о натурализации: «Это движение их души». А Малком признался, что Россия стала для него настоящим домом.

В твиттере неоднозначно отреагировали на вручение российских паспортов для Малкома и Клаудиньо: одни футболистов раскритиковали, а другие поддержали. Мы собрали для вас самые интересные сообщения и перевели их.

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