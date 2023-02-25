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  • «Их теперь призовут на Украину?»: как в мире отреагировали на получение российского гражданства Малкомом и Клаудиньо

«Их теперь призовут на Украину?»: как в мире отреагировали на получение российского гражданства Малкомом и Клаудиньо

25 февраля 2023, 23:34
26

Два футболиста «Зенита» Малком и Клаудиньо 24 февраля стали гражданами России. Указ подписал президент страны Владимир Путин.

Бразильским легионерам уже выдали российские паспорта.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сказал, что игроки сами попросили о натурализации: «Это движение их души». А Малком признался, что Россия стала для него настоящим домом.

В твиттере неоднозначно отреагировали на вручение российских паспортов для Малкома и Клаудиньо: одни футболистов раскритиковали, а другие поддержали. Мы собрали для вас самые интересные сообщения и перевели их.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Бразилия Зенит Россия Малком Клаудиньо
Комментарии (26)
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eugen-han
1677312701
Кстати прецедент уже давно создан был, но сейчас почему-то такой ажиотаж вокруг этих футболёров,- это потому, что условия нынче не те, что тогда, и тут возникает вопрос - кому и зачем это всё нужно. По мне, так обычная житейская история, которая может вылиться куда угодно и во что угодно.
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aldo conte
1677314777
Самый классный комментарий насчет товарищеских игр с Китаем и Беларусью. От себя добавлю, что приличный европейский клуб при решении приглашать их или нет, будет учитывать фактор того, что они приняли российское гражданство в то время, когда... Дальше писать не буду, чтобы не забанили.
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Нуф-Нуф
1677317118
Вместе с Депардье только.
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ilichkadr
1677317243
«Их теперь призовут на Украину?» Более идиотского заголовка ещё не встречал. В очередной раз убедился в зомбированости гейропы, но чтобы до такой степени!? P/S/ Интересно, а Галкина, Преснякова внучка, Моргенштерна, Дудя... и прочую шушеру в армию Израэля не призовут? Надо, надо отдать долг земле обетованной.
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_Marqella_
1677324350
Что то я не слышала, что чтобы кто то из российских футболёров служить пошёл...Пристроят в академию Лесгафта,будут студентами как и все наши...
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paracetamol
1677360923
У нас есть кого призывать кроме них. Разве что добровольцами запишутся!
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Lilipyt
1677365044
Некоторые даже иностранные "эксперты" не знают футбольных правил и не понимают, что Малкома и Клаудиньо нельзя заиграть за сб. России из-за того что они играли за Бразилию на олимпиаде. Где ее выиграли. На ЧМ их не взяли и сб. Бразилии вылетела. Интересно кто более посредственный получается...
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docndoc
1677377807
Это касаемо всех медийных личностей ( спортсменов, артистов и т.д и т.п.): каждый преследует свои и только свои интересы. В основном меркантильные. Будучи помногу лет "гражданами" Российской Федерации, они даже не пытаются хоть сколько-нибудь сносно изучить русский язык..
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gor77
1677385559
Ну что все так всбукоранились то?)))))))) Посмотрите сколько "настоящих" швейцарцев, голландцев(именно так!), бельгийцев и, особенно, французов играют за клубы и сборные. Ну и чо?)))) А что касается русского языка. Вот гражданин России Джефф Монсон, если кто слышал об этом спортсмене, живёт и работает в Башкортостане. Говорит в основном на своём американском языке. И таких примеров по всему миру много. Что ж из этого шумиху устраивать.)))
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Oldtrafford83
1677390162
Вообще не понимаю чего всех так от этого бомбит, какая разница, ну дали им гражданство и что??? Вам всем завидно что ли, занимайтесь своими делами, бабки базарные!!!
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