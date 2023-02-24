«Это движение их души, сами обратились». Медведев – о натурализации Малкома и Клаудиньо

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал получение российских паспортов своими игроками Малкомом и Клаудиньо.
– Это было движение их души, они сами с этим обратились, затем все необходимые процедуры оказались выполнены.
— Как вы оцените получение России гражданства Малкомом и Клаудиньо в проекции на «Зенит»?
— В отношении их статуса легионеров и возможности играть за сборную должно пройти какое‑то время. Для одного из них это чуть больший отрезок, для другого чуть меньший. Не надо забывать, что в этот период они могут быть вызваны в сборную Бразилии. При этом сыграв за нее, они уже не смогут играть за сборную России. Не потеряв при этом российского гражданства. Давайте будем смотреть, как станут развиваться события. В свою очередь хочу через вас поздравить Малкома и Клаудиньо с получением гражданства. Ну, а лично это сделаю уже после игры с «Волгой».
- Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
- Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.
- У Клаудиньо зимой были предложения от «Марселя» и «Палмейраса».
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