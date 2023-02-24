«Россия стала для меня настоящим домом». Малком прокомментировал получение гражданства России

Нападающий «Зенита» Малком высказался после вступления в гражданство России.

«Очень рад и счастлив получить гражданство России – страны, которая прекрасно приняла меня, мою семью и за несколько лет стала настоящим домом. Буду делать все, что в моих силах, чтобы радовать россиян своей игрой. Большое спасибо!» – сказал Малком.

Наряду с Малкомом гражданином России стал его партнер по «Зениту» Клаудиньо.

«Зенит» купил Малкома в 2019 у «Барселоны» за 40 миллионов евро.

Игрок продолжит считаться в РПЛ легионером.

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