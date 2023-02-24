«Братан, документы подъехали!». Малком и Клаудиньо получили российские паспорта

Футболистам «Зенита» Малкому и Клаудиньо вручили российские паспорта. Их доставили в расположение команды.
Указ о натурализации бразильцев подписал президент России Владимир Путин.
- Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
- Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.
- У Клаудиньо зимой были предложения от «Марселя» и «Палмейраса».
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Источник: Бомбардир.ру