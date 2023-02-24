«Братан, документы подъехали!». Малком и Клаудиньо получили российские паспорта

Футболистам «Зенита» Малкому и Клаудиньо вручили российские паспорта. Их доставили в расположение команды.

Указ о натурализации бразильцев подписал президент России Владимир Путин.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.

Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.

У Клаудиньо зимой были предложения от «Марселя» и «Палмейраса».

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