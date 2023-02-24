«У меня нет понимания». Аршавин – о гражданстве РФ для Малкома и Клаудиньо

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о том, что Малком и Клаудиньо официально стали гражданами России.

«У меня нет понимания, зачем Малкому и Клаудиньо выдали российские паспорта. Нормально отношусь к этому решению.

Верю ли, что однажды сыграют за сборную России? Всe возможно», – заявил Аршавин.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.

Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.

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