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  • Ребров объяснил отказ «Спартака» пускать журналистов в раздевалку после дерби с «Локомотивом»

Ребров объяснил отказ «Спартака» пускать журналистов в раздевалку после дерби с «Локомотивом»

24 февраля 2023, 15:29

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров высказался по поводу недопуска представителей СМИ в раздевалку команды по окончании первого матча 1/4 финала Кубка России против «Локомотива».

«Футбольная раздевалка – сакральная территория! Любой человек, попадающий туда, должен быть знаком с игроками и тренерами, а также понятен им.

К тому же, человек должен обладать правильной энергетикой, чтобы не разрушить нечто почти неуловимое, что создается в этом периметре всеми звеньями команды.

Да, бывают дни больших побед (чемпионство, кубки), когда раздевалка наполняется большим количеством людей и шампанского.

Но это как своеобразная черта, перейти которую ты можешь, только дойдя до финишной цели. Дальше нужно начинать все с начала.

Также я понимаю, что болельщикам хочется видеть больше «внутренней кухни». Но ее можно показать и без раздевалки...

У меня, как у бывшего футболиста и теперь уже работника административно-спортивного блока команды, есть устойчивое мнение: происходящее в этом очень важном для спортсмена пространстве может быть показано только в редких и особенных случаях.

Что это за случаи – вы и сами знаете», – написал Ребров в своем телеграм-канале.

  • «Спартак» в гостях победил «Локо» – 1:0.
  • Ответный матч на «Открытие Банк Арене» состоится 27 февраля.

Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?

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Источник: телеграм-канал Артема Реброва
Россия. Премьер-лига Спартак Ребров Артем
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