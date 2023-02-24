Ребров объяснил отказ «Спартака» пускать журналистов в раздевалку после дерби с «Локомотивом»

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров высказался по поводу недопуска представителей СМИ в раздевалку команды по окончании первого матча 1/4 финала Кубка России против «Локомотива».

«Футбольная раздевалка – сакральная территория! Любой человек, попадающий туда, должен быть знаком с игроками и тренерами, а также понятен им.

К тому же, человек должен обладать правильной энергетикой, чтобы не разрушить нечто почти неуловимое, что создается в этом периметре всеми звеньями команды.

Да, бывают дни больших побед (чемпионство, кубки), когда раздевалка наполняется большим количеством людей и шампанского.

Но это как своеобразная черта, перейти которую ты можешь, только дойдя до финишной цели. Дальше нужно начинать все с начала.

Также я понимаю, что болельщикам хочется видеть больше «внутренней кухни». Но ее можно показать и без раздевалки...

У меня, как у бывшего футболиста и теперь уже работника административно-спортивного блока команды, есть устойчивое мнение: происходящее в этом очень важном для спортсмена пространстве может быть показано только в редких и особенных случаях.

Что это за случаи – вы и сами знаете», – написал Ребров в своем телеграм-канале.

«Спартак» в гостях победил «Локо» – 1:0.

Ответный матч на «Открытие Банк Арене» состоится 27 февраля.

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