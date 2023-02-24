21-летний Литвинов назвал условие, при котором проведет всю карьеру в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о своем будущем.

«У любого молодого игрока есть мечта попасть в топ-клуб Европы. Все в России рады, когда кто-то из нас играет за границей. Понятное дело, мне тоже хотелось бы этого, но надо сначала прогрессировать здесь, доказывать и быть на голову выше всех.

Контактировали ли со мной клубы из Европы? Без понятия, честно. Если в Европу уехать не получится, проведу всю карьеру в «Спартаке», – заявил Литвинов.

В этом сезоне РПЛ 21-летний Литвинов забил 1 гол в 14 матчах.

Его контракт со «Спартаком» истекает в 2026 году.

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