ЦСКА и «Краснодар» назвали стартовые составы на первый матч 1/4 финала Кубка России.

Встреча пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

Начало – в 17:30 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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ЦСКА: Акинфеев, Мойзес, Виллиан, Мендес, Набабкин, Обляков, Кучаев, Медина, Гайич, Карраскаль, Чалов.

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Алонсо, Кайо, Волков, Сперцян, Ленини, Кади, Ионов, Мозес, Кордоба.

Пять последних очных матчей: две победы ЦСКА, две ничьих, один раз выиграл «Краснодар».

В последний раз команды встречались 10 сентября 2022 года – ЦСКА победил со счетом 4:1.

Коэффициенты:

Победа ЦСКА – 1.83

Ничья – 4.00

Победа «Краснодара» – 5.20

Прогноз на матч ЦСКА – Краснодар

Где смотреть матч ЦСКА – Краснодар