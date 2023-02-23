ЦСКА и «Краснодар» назвали стартовые составы на первый матч 1/4 финала Кубка России.
- Встреча пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».
- Начало – в 17:30 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Знаешь, кто победит? Получи бонус в 17000 рублей и ставь на игру
ЦСКА: Акинфеев, Мойзес, Виллиан, Мендес, Набабкин, Обляков, Кучаев, Медина, Гайич, Карраскаль, Чалов.
«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Алонсо, Кайо, Волков, Сперцян, Ленини, Кади, Ионов, Мозес, Кордоба.
Пять последних очных матчей: две победы ЦСКА, две ничьих, один раз выиграл «Краснодар».
В последний раз команды встречались 10 сентября 2022 года – ЦСКА победил со счетом 4:1.
Коэффициенты:
- Победа ЦСКА – 1.83
- Ничья – 4.00
- Победа «Краснодара» – 5.20
Прогноз на матч ЦСКА – Краснодар
Источник: «Бомбардир»