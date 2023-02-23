ЦСКА и «Краснодар» сыграют в первом матче 1/4 финала Кубка России. Встреча пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало – в 17:30 по московскому времени.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Стартовые составы:
- ЦСКА: Акинфеев, Мойзес, Виллиан, Мендес, Набабкин, Обляков, Кучаев, Медина, Гайич, Карраскаль, Чалов.
- Краснодар: Сафонов, Рамирес, Алонсо, Кайо, Волков, Сперцян, Ленини, Кади, Ионов, Мозес, Кордоба.
Судья: Павел Кукуян (Россия)
- Матчей в сезоне: 15
- Желтые карточки: 59 (3,9 в среднем за матч)
- Красные карточки: 1
- Фолы в среднем за матч: 20
Пять последних очных матчей: две победы ЦСКА, две ничьих, один раз выиграл «Краснодар».
В последний раз команды встречались 10 сентября 2022 года – ЦСКА победил со счетом 4:1.
Коэффициенты:
- Победа ЦСКА – 1.83
- Ничья – 4.00
- Победа «Краснодара» – 5.20
Прогноз на матч: победа ЦСКА
Источник: «Бомбардир»