ЦСКА и «Краснодар» сыграют в первом матче 1/4 финала Кубка России. Встреча пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало – в 17:30 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Стартовые составы:

ЦСКА : Акинфеев, Мойзес, Виллиан, Мендес, Набабкин, Обляков, Кучаев, Медина, Гайич, Карраскаль, Чалов.

: Акинфеев, Мойзес, Виллиан, Мендес, Набабкин, Обляков, Кучаев, Медина, Гайич, Карраскаль, Чалов. Краснодар: Сафонов, Рамирес, Алонсо, Кайо, Волков, Сперцян, Ленини, Кади, Ионов, Мозес, Кордоба.

Судья: Павел Кукуян (Россия)

Матчей в сезоне: 15

Желтые карточки: 59 (3,9 в среднем за матч)

Красные карточки: 1

Фолы в среднем за матч: 20

Пять последних очных матчей: две победы ЦСКА, две ничьих, один раз выиграл «Краснодар».

В последний раз команды встречались 10 сентября 2022 года – ЦСКА победил со счетом 4:1.

Коэффициенты:

Победа ЦСКА – 1.83

Ничья – 4.00

Победа «Краснодара» – 5.20

Прогноз на матч: победа ЦСКА

Где смотреть матч ЦСКА – Краснодар