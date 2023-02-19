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    Где смотреть матч ЦСКА – «Краснодар»: 1/4 финала Кубка России, 23 февраля 2023

    ЦСКА и «Краснодар» сыграют в первом матче 1/4 финала Кубка России. Встреча пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

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    Пять последних очных матчей: две победы ЦСКА, две ничьих, один раз выиграл «Краснодар».

    В последний раз команды встречались 10 сентября 2022 года – ЦСКА победил со счетом 4:1.

    • Игра состоится в четверг, 23 февраля.
    • Начало – в 17:30 по московскому времени.
    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
    • Игру также будет транслировать «Фонбет».

    ЦСКА – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу московской команды составляет 1,90. На выигрыш краснодарцев можно поставить за 3,90. На ничью – за те же 3,90.

    Источник: «Бомбардир»

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