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  • Где смотреть матч ЦСКА – «Краснодар»: 1/4 финала Кубка России, 23 февраля 2023

Где смотреть матч ЦСКА – «Краснодар»: 1/4 финала Кубка России, 23 февраля 2023

23 февраля 2023, 16:44

ЦСКА и «Краснодар» сыграют в первом матче 1/4 финала Кубка России. Встреча пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

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Пять последних очных матчей: две победы ЦСКА, две ничьих, один раз выиграл «Краснодар».

В последний раз команды встречались 10 сентября 2022 года – ЦСКА победил со счетом 4:1.

  • Игра состоится в четверг, 23 февраля.
  • Начало – в 17:30 по московскому времени.
  • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
  • Игру также будет транслировать «Фонбет».

ЦСКА – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу московской команды составляет 1,90. На выигрыш краснодарцев можно поставить за 3,90. На ничью – за те же 3,90.

Прогноз на матч ЦСКА – Краснодар

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Трансляции Краснодар ЦСКА
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