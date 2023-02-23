Семин прокомментировал поражение «Локомотива» от «Спартака» в Кубке России

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями от первого матча 1/4 финала Кубка России против «Спартака».

«Матч «Локомотив» – «Спартак» – типичная игра после подготовительных сборов. Очень много эмоций у обеих команд, очень много борьбы.

На мой взгляд, обе команды показали хорошую физическую подготовку. В матче было очень мало ярких индивидуальных действий.

В целом футбол был весенний. Первый тайм был явно за «Спартаком», а второй – за «Локомотивом».

Наверное, футбол украшают какие-то индивидуальные действия. Вчера игроков, которые сильны индивидуально, на поле было маловато», – сказал Сeмин.

«Локо» дома проиграл со счетом 0:1.

Ответная встреча состоится 27 февраля.

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