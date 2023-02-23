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  • Владелец «Наполи» прояснил будущее в клубе Осимхена и Кварацхелии

Владелец «Наполи» прояснил будущее в клубе Осимхена и Кварацхелии

23 февраля 2023, 12:32
3

Владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал, собирается ли клуб продавать вингера Хвичу Кварацхелию и нападающего Виктора Осимхена.

«Я очень хорошо заключаю контракты, когда футболисты переходят в «Наполи». Так что сохранить их в составе будет несложно.

Но никогда не говори «никогда», потому что иногда ты получаешь такие предложения, что не можешь отказаться от них.

Так что ничего нельзя сказать определeнно. Но мы ещe долго будем смотреть, как они сияют», – заявил Де Лаурентис.

  • Осимхен в этом сезоне провел 24 матча, забил 20 голов и сделал 4 ассиста.
  • В активе Хвичи 12+15 в 25 играх.
  • Рыночная стоимость нигерийца – 70 миллионов евро, грузина – 60 миллионов.

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Источник: Football Italia
Италия. Серия А Наполи Кварацхелия Хвича Осимхен Виктор Де Лаурентис Аурелио
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