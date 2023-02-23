«Спартак» победил «Локомотив», Геркус покинул «Торпедо» и другие новости

Кубок России. «Спартак» победил «Локомотив» (1:0) благодаря голу Пруцева.

Де Лигт со своей девушкой снялись в обнаженной фотосессии.

Первый канал возродил программу «На футболе». Стал известен ведущий.

Акинфеев и Джикия взяли под опеку четырех сирот, чья мама попала под поезд.

Сестра Неймара появилась на карнавале без одежды.

«Могу позволить». Футболист, сыгравший 1 матч за сборную России, купил себе Cadillac.

«Грязный, грязный, грязный игрок». Чорлука – о Дзюбе.

Геркус объявил об уходе с поста президента «Торпедо». Его сменит Савин.

«Что это за хрень такая?» Карпин – о газоне на стадионе «Ростова».

Дзюба – лучший игрок матча «Локомотив» – «Спартак».