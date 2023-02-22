Геркус объявил об уходе с поста президента «Торпедо». Его сменит Савин

С Геркусом шансов не было вообще - человек думает только о том как урвать - сейчас появилось 0,001 шанса. Проснись, Торпедка!!!
Илья Геркус покинет должность президента «Торпедо» 1 марта.
«Мной, совместно с Советом директоров ФК «Торпедо Москва», принято решение о прекращении сотрудничества с 1 марта. Я желаю «Торпедо» удачи, побед и сохранения места в Премьер-лиге», – сказал Геркус.
Новым президентом «Торпедо» станет Ярослав Савин.
- Геркус возглавлял «Торпедо» с лета.
- Команда идет в РПЛ последней.
Кубок России возвращается на этой неделе! Кто выиграет турнир?