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    Геркус объявил об уходе с поста президента «Торпедо». Его сменит Савин

    Илья Геркус покинет должность президента «Торпедо» 1 марта.

    «Мной, совместно с Советом директоров ФК «Торпедо Москва», принято решение о прекращении сотрудничества с 1 марта. Я желаю «Торпедо» удачи, побед и сохранения места в Премьер-лиге», – сказал Геркус.

    Новым президентом «Торпедо» станет Ярослав Савин.

    • Геркус возглавлял «Торпедо» с лета.
    • Команда идет в РПЛ последней.

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    Источник: сайт «Торпедо»

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    22.02.2023 15:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +24283

      DOCTOR PENALTY 22 февраля, 17:27

      С Геркусом шансов не было вообще - человек думает только о том как урвать - сейчас появилось 0,001 шанса. Проснись, Торпедка!!!

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      Рейтинг: +13460

      Алексей З 22 февраля, 16:50

      Хоть с Геркусом , хоть без , с Торпедо было ясно уже в октябре.

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      Рейтинг: +981

      Suvorov51 > Алексей З 22 февраля, 18:41

      Было ясно, когда они вошли в вышку, рано им, лет 5 надо еще готовится чтобы играть хотя бы как Урал

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