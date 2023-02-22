Геркус объявил об уходе с поста президента «Торпедо». Его сменит Савин

Илья Геркус покинет должность президента «Торпедо» 1 марта.

«Мной, совместно с Советом директоров ФК «Торпедо Москва», принято решение о прекращении сотрудничества с 1 марта. Я желаю «Торпедо» удачи, побед и сохранения места в Премьер-лиге», – сказал Геркус.

Новым президентом «Торпедо» станет Ярослав Савин.

Геркус возглавлял «Торпедо» с лета.

Команда идет в РПЛ последней.

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