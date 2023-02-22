«Спартак» обыграл с минимальным счетом «Локомотив» в первом матче 1/4 финала Кубка России. Единственный гол на 16-й минуте забил полузащитник Данил Пруцев.

На 78-й минуте главный арбитр матча Владислав Безбородов с помощью VAR отменил гол защитника «Локо» Станислава Магкеева.

Матч на «РЖД-Арене» посетили около 15 тысяч болельщиков при температуре воздуха -11 градусов.

Ответная игра пройдет 27 февраля.

Кубок России. 1/4 финала. Первый матч

Локомотив (Москва) – Спартак (Мосва) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Пруцев, 16.

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