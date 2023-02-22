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  • ⚡ Кубок России. «Спартак» победил «Локомотив» (1:0) благодаря голу Пруцева

⚡ Кубок России. «Спартак» победил «Локомотив» (1:0) благодаря голу Пруцева

22 февраля 2023, 22:01
56

«Спартак» обыграл с минимальным счетом «Локомотив» в первом матче 1/4 финала Кубка России. Единственный гол на 16-й минуте забил полузащитник Данил Пруцев.

На 78-й минуте главный арбитр матча Владислав Безбородов с помощью VAR отменил гол защитника «Локо» Станислава Магкеева.

Матч на «РЖД-Арене» посетили около 15 тысяч болельщиков при температуре воздуха -11 градусов.

Ответная игра пройдет 27 февраля.

Кубок России. 1/4 финала. Первый матч

Локомотив (Москва) – Спартак (Мосва) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Пруцев, 16.

Календарь Кубка России

Результаты Кубка России

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Спартак Локомотив
Комментарии (56)
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rash1959
1677092849
Наш Спартак всегда первый. Удержали забитый в первом тайме мяч. За газоном проводницы совсем не смотрели всю зиму. В общем тяжёлый зимний футбол. Да и без травм хорошо. Всем поздравления.
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Persona_non_Grata
1677092946
Всех с первой победой в официальном матче !!! Очень тяжелая, но очень нужная. Конечно во втором тайме Локо был лучше и где-то нам повезло и может справедливее был бы ничейный результат, но он на табло, а на табло - ПОБЕДА СПАРТАКА !!!
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NewLife
1677093525
Насыщенная игра с элементами вольной борьбы. Похвально что обе команды играли с полной отдачей. Спартак порадовал тем, что парни прекрасно видели поле и понимали друг друга - заслуга тренера. Во втором тайме Спартак немного скис, поскольку судья позволял зюбе его привычную игру с толчками в спину, опорой руками на плечи соперника, а также замены удачно скорректировали игру Локо, но что не говори, было видно, что класс у Спартака выше.
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Нуф-Нуф
1677093802
Спартак - с победой. Полено переоценили слишком.
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ivany4
1677094097
КБ с победой! Всем привет! Спасибо РФС, такой матч испортили.(( Весь март свободен, так мы будем в -15 играть. Могли бы перенести на субботу и 7 марта, по желанию команд. В результате, задумки футбола и регбийное исполнение.)) Судейство ни о чем. Не поставили пенальти Спартаку, "натянуто" отменили гол Локо. Спартак был фаворитом, что и подтвердил. Но опять подводит излишняя уверенность. Порадовала молодежь. Но главные оценки впереди.
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zigbert
1677094099
С первой победой в официальном матче болельщики Спартака! Конечно два разных тайма. Комбинационная игра куда то пропала во втором тайме а с ней и контроль мяча. Да и Локомотиву откровенно нельзя уже было сидеть в обороне и их игроки полезли в атаку. Трудно пришлось Спартаку но удалось выстоять.
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maior-60
1677094517
Всех Спартачей - с победой! Локо - команда кубковая. Поэтому ценен результат. Про погоду - не согласен, все находились в одинаковых условиях.
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oyabun
1677094596
По игре справедливым был бы ничейный счёт. Локомотив на свой гол во втором тайме точно наиграл. Спартак к сожалению на оба тайма оказался не готов. Но будем надеяться, что лучшие игры будут впереди. И честно говоря, не понял за что Дзюбу признали лучшим игроком матча? Но это мелочи..
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Fancyfall
1677096020
всех КБ с победой! было интересно наблюдать за игрой, особенно в первом тайме и в конце матча.
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шахта Заполярная
1677100230
С первой официальной победой Спартак тебя, в этом году. А то, что ниже немытые шавки лают, так на то они и шавки, другому они не обучены.
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