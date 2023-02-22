Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ⚡ Кубок России. «Спартак» победил «Локомотив» (1:0) благодаря голу Пруцева

    «Спартак» обыграл с минимальным счетом «Локомотив» в первом матче 1/4 финала Кубка России. Единственный гол на 16-й минуте забил полузащитник Данил Пруцев.

    На 78-й минуте главный арбитр матча Владислав Безбородов с помощью VAR отменил гол защитника «Локо» Станислава Магкеева.

    Матч на «РЖД-Арене» посетили около 15 тысяч болельщиков при температуре воздуха -11 градусов.

    Ответная игра пройдет 27 февраля.

    Кубок России. 1/4 финала. Первый матч

    Локомотив (Москва) – Спартак (Мосва) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 0:1 – Пруцев, 16.

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

    Возвращение РПЛ и продолжение ЛЧ – следите за главными матчами этой недели с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    ⚡️ Кубок России. «Спартак» во 2-й раз победил «Локомотив» (4:2) и вышел в полуфинал Пути РПЛ, Промес не реализовал пенальти 131
    Шишкин оценил шансы «Спартака» и «Локомотива» на победу в кубковом дерби
    Более миллиона рублей было отправлено на благотворительность по итогам матча «Локомотив» – «Спартак» 6
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.02.2023 22:01
    Рекомендуем
    Комментарии65
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1321

      ScarlettOgusania 23 февраля, 09:20

      Спартак первый матч (в экстремальных условиях) сыграл отлично в первом тайме, во втором немного подсел, похоже, мороз сыграл против энергозатратного футбола, но результат достигнут! с победой, КБ! в мороз надо заставить составителей календаря играть

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4424

      Oldtrafford83 23 февраля, 09:00

      Всех КБ с победой, хороший был матч, бо.мже тролли, хватит уже ныть девчата)

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3561

      Axe111 23 февраля, 08:06

      С ПОМЕТКОЙ МОЛНИЯ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +695

      ПалкоВводецъ (returned) 23 февраля, 07:01

      Ручной судейка хряков снова их тащит. При Безбородове 22 победы у них. Подло чистый гол отменили. Гыгыгы

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12271

      R_a_i_n > ПалкоВводецъ (returned) 23 февраля, 08:12

      Развальцованный вытащил свой цитатник и написал свой коронный высер! Бравооо!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +695

      ПалкоВводецъ (returned) > R_a_i_n 23 февраля, 08:28

      Стукачка Райка проснулась. Ты пошто на Литейного настучала модерам? Не красиво. Гыгыгы

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12271

      R_a_i_n > ПалкоВводецъ (returned) 23 февраля, 08:33

      Ты мне регалии ваши заднеприводные не приписывай! Цитатник в зубы и по остальным веткам высеры строчить марш!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +695

      ПалкоВводецъ (returned) > R_a_i_n 23 февраля, 08:40

      Не оправдывайся Райка. Гыгыгы

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12271

      R_a_i_n > ПалкоВводецъ (returned) 23 февраля, 08:41

      Ты не устал перелогиниваться, что бы самому себе лайков насыпать?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6097

      subbotaspartak 23 февраля, 06:06

      Начали. С победой. Вторая игра решит. Мнения сторонних "специалистов" абсурдны.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +580

      Номэд 23 февраля, 04:39

      У бмжарни больше всех пуканы пылают после матча.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1442

      сутулая собака и лисы 23 февраля, 00:32

      по поводу отменённого гола.
      игрок спартака двигался к мячу, но наткнулся на игрока локо, который был в офсайде.
      следовательно этот игрок влиял на игру и офсайд назначен верно.

      единственный нюанс, что игрок спартака скорее всего не успел бы.
      но правилам плевать, успел-не успел, нарушение было.

      те, кто не понимает этого, ну... я слышал, что тупые люди счастливее, так что рад за вас.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12271

      R_a_i_n > сутулая собака и лисы 23 февраля, 08:14

      Это все ясно, как день божий! Собщество гыгыкающих один фик орать будут!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +71

      nikki22 23 февраля, 00:24

      кабинет очередной раз вытащил срачтак и помойки

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2228

      шахта Заполярная 23 февраля, 00:10

      С первой официальной победой Спартак тебя, в этом году. А то, что ниже немытые шавки лают, так на то они и шавки, другому они не обучены.

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6255

      Давид59 23 февраля, 00:07

      Немного об офсайде. Тысячи голов засчитано после навесов, когда куча народу были в офсайде, но именно забивающий не был в офсайде. По мне так чистый гол.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1442

      сутулая собака и лисы > Давид59 23 февраля, 00:39

      раз тысячи, может назовёшь вслух подобные 1-2 момента, где судья не отменил гол.
      жду.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11