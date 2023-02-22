Спартак первый матч (в экстремальных условиях) сыграл отлично в первом тайме, во втором немного подсел, похоже, мороз сыграл против энергозатратного футбола, но результат достигнут! с победой, КБ! в мороз надо заставить составителей календаря играть
«Спартак» обыграл с минимальным счетом «Локомотив» в первом матче 1/4 финала Кубка России. Единственный гол на 16-й минуте забил полузащитник Данил Пруцев.
На 78-й минуте главный арбитр матча Владислав Безбородов с помощью VAR отменил гол защитника «Локо» Станислава Магкеева.
Матч на «РЖД-Арене» посетили около 15 тысяч болельщиков при температуре воздуха -11 градусов.
Ответная игра пройдет 27 февраля.
Кубок России. 1/4 финала. Первый матч
Локомотив (Москва) – Спартак (Мосва) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 0:1 – Пруцев, 16.
Возвращение РПЛ и продолжение ЛЧ – следите за главными матчами этой недели с бонусом в 17000 рублей!