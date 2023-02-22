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Дзюба – лучший игрок матча «Локомотив» – «Спартак»

22 февраля 2023, 22:28
8

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба признан лучшим футболистом матча Кубка России против «Спартака» (0:1).

Дзюба отыграл весь матч, попал в штангу.

  • Это был официальный дебют игрока за «Локомотив».
  • Дзюба – воспитанник «Спартака».
  • Ответная игра состоится в понедельник, 27 февраля, на «Открытие Арене».

Первый матч Дзюбы за «Локомотив»: играл пятками, был без ударов почти 70 минут и дважды не забил

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Источник: телеграм-канал Кубка России
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Дзюба Артем
Комментарии (8)
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Solist345345
1677094408
Схера ли?
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R_a_i_n
1677094412
Кто и за что дал игрока матча Зюбе??? ЗА ЧТО??????? Пруцев отпахал весь матч как проклятый + гол забил. Зюбе игрока матча отдали...
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Красногорск_Фан
1677095085
Да хоть в каждом матче пусть дают ( что это дает команде. Нет голов у нападающего, ФНЛ все ближе.
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шахта Заполярная
1677095340
Бл* два раза мяча коснулся за всю игру и лучший. Как то мерзко и не приятно.
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САНЁК17
1677096776
Вот это умора :0) Дзюба лучший игрок мороза
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