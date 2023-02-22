Дзюба – лучший игрок матча «Локомотив» – «Спартак»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба признан лучшим футболистом матча Кубка России против «Спартака» (0:1).
Дзюба отыграл весь матч, попал в штангу.
- Это был официальный дебют игрока за «Локомотив».
- Дзюба – воспитанник «Спартака».
- Ответная игра состоится в понедельник, 27 февраля, на «Открытие Арене».
Первый матч Дзюбы за «Локомотив»: играл пятками, был без ударов почти 70 минут и дважды не забил
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Источник: телеграм-канал Кубка России