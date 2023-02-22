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    Дзюба – лучший игрок матча «Локомотив» – «Спартак»

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба признан лучшим футболистом матча Кубка России против «Спартака» (0:1).

    Дзюба отыграл весь матч, попал в штангу.

    • Это был официальный дебют игрока за «Локомотив».
    • Дзюба – воспитанник «Спартака».
    • Ответная игра состоится в понедельник, 27 февраля, на «Открытие Арене».

    Первый матч Дзюбы за «Локомотив»: играл пятками, был без ударов почти 70 минут и дважды не забил

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    Источник: телеграм-канал Кубка России

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    22.02.2023 22:28
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 22 февраля, 23:12

      Вот это умора :0) Дзюба лучший игрок мороза

      1
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    • ...
      Рейтинг: +17285

      Barmaleushka 22 февраля, 23:03

      )))))))))))))))))))))))))))))))
      Эт конечно "номер" ! КПД у него всяк не нулевое , но промах по пустым(практически) воротам - гарантированно должен исключать его из претендентов на звание лучшего .
      Возмущённые визги хейтеров и торжествующий Семёныч . Шоу маст гоу он !)))

      2
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      ...
      Рейтинг: +12271

      R_a_i_n > Barmaleushka 22 февраля, 23:15

      Семеныч торжествует? По поводу?

      0
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      Рейтинг: +17285

      Barmaleushka > R_a_i_n 22 февраля, 23:41

      Его кумир - зе бэст оф матч . Чего бы не радоваться ?

      0
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > Barmaleushka 23 февраля, 12:56

      "мячи делают из синтетических материалов, которые не промокают, не замерзают на морозе, сохраняя все свои свойства в любых условиях".
      Только вот отскок, при -15, совсем другой.
      Дзюбу подвела "мышечная память".

      0
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      Рейтинг: +2228

      шахта Заполярная 22 февраля, 22:49

      Бл* два раза мяча коснулся за всю игру и лучший. Как то мерзко и не приятно.

      6
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      Рейтинг: +6959

      Красногорск_Фан 22 февраля, 22:44

      Да хоть в каждом матче пусть дают ( что это дает команде. Нет голов у нападающего, ФНЛ все ближе.

      2
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      Рейтинг: +12271

      R_a_i_n 22 февраля, 22:33

      Кто и за что дал игрока матча Зюбе??? ЗА ЧТО??????? Пруцев отпахал весь матч как проклятый + гол забил. Зюбе игрока матча отдали...

      8
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      Рейтинг: +7816

      BarStep > R_a_i_n 22 февраля, 22:42

      Болельщики!
      Плохо слышала чтоль, Раис?

      3
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      Рейтинг: +12271

      R_a_i_n > BarStep 22 февраля, 22:43

      Барбариска, ты уверена, что болельщики? Вот я не уверен!

      1
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      Рейтинг: +830

      Solist345345 22 февраля, 22:33

      Схера ли?

      3
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