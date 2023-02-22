Первый матч Дзюбы за «Локомотив»: играл пятками, был без ударов почти 70 минут и дважды не забил

Первый топ-матч России в 2023 году пришелся на Кубок России – московское дерби «Локомотива» и «Спартака». Для «Локо» это крайне важный матч. Во-первых, важно реабилитироваться и восстанавливаться после провальной первой части сезона. Во-вторых, это первый матч Михаила Галактионова на посту главного тренера «Локомотива». В-третьих, у «Локо» много сильных новичков. Один из таких – Артем Дзюба, пришедший на правах свободного агента.

Дзюба в итоге сразу же попал в стартовый состав. Михаил Галактионов сказал, что новички оказались в неплохой форме, чтобы выпустить их с первых минут матча со «Спартаком».

Вот главные события с участием Дзюбы в этой встрече:

• За 25 минут игры Дзюба не поучаствовал ни в одном важном действии «Локомотива». Более того, «Локо» отметился лишь проходом Пиняева на 20-й минуте, который не принес ничего. За это время на Дзюбе лишь раз нарушили правила – и все.

• 28-я минута: Дзюба доборолся возле штрафной «Спартака», прокинул мяч сопернику между ног, но дальше защита выбила мяч в аут.

• Спустя 29 минут Дзюба начал активно помогать команде в обороне – он пару раз подключался к прессингу соперника.

• 35-я минута – плохо сыграл пяткой. За мгновение до этого камеры показали его эмоции: он был чем-то крайне недоволен.

Корреспондент «Матч ТВ» Сергей Дурасов позже говорил, что у Дзюбы был диалог с Сергеем Пиняевым. Пиняев просил Дзюбу сместиться в другую зону для передачи – тот показывал, что он предпочитает занимать и дальше свою позицию.

• 43-я минута: Дзюба сделал скидку на Баринова, но тот не смог пробить нормально.

• Второй тайм Дзюба начал без мяча. В основном это связано с тем, что игру так и продолжил контролировать «Спартак». У «Локомотива» же не было моментов в атаке.

• Новая пятка Дзюбы на 65-й – прокинул мяч Камано, тот прострелил в штрафную и заработал угловой.

• 68-я минута: Дзюба хорошо срезал мяч в дальний угол, но попал в штангу. Это первый удар Дзюбы за матч.

• Еще один великолепный момент у Дзюбы появился на 76-й минуте, когда он пробил почти в пустые ворота – мяч пролетел выше.

• В конце встречи Дзюба не был особенно заметен. В эпизоде с отмененным голом Магкеева он не участвовал, мяч просто не дошел до него. В финальные минуты Дзюба пробовал обострять, но в такие моменты здорово действовала оборона «Спартака».

Итог встречи – 0:1, победа гостей. Дзюба был активен, но недостаточно, чтобы забить гол. «Матч ТВ» признал его лучшим игроком встречи.

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Фото: телеграм-канал «Локомотива», телеграм-канал FONBET Кубок России