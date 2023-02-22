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    Первый матч Дзюбы за «Локомотив»: играл пятками, был без ударов почти 70 минут и дважды не забил

    Первый топ-матч России в 2023 году пришелся на Кубок России – московское дерби «Локомотива» и «Спартака». Для «Локо» это крайне важный матч. Во-первых, важно реабилитироваться и восстанавливаться после провальной первой части сезона. Во-вторых, это первый матч Михаила Галактионова на посту главного тренера «Локомотива». В-третьих, у «Локо» много сильных новичков. Один из таких – Артем Дзюба, пришедший на правах свободного агента.

    Дзюба в итоге сразу же попал в стартовый состав. Михаил Галактионов сказал, что новички оказались в неплохой форме, чтобы выпустить их с первых минут матча со «Спартаком».

    Вот главные события с участием Дзюбы в этой встрече:

    • За 25 минут игры Дзюба не поучаствовал ни в одном важном действии «Локомотива». Более того, «Локо» отметился лишь проходом Пиняева на 20-й минуте, который не принес ничего. За это время на Дзюбе лишь раз нарушили правила – и все.

    • 28-я минута: Дзюба доборолся возле штрафной «Спартака», прокинул мяч сопернику между ног, но дальше защита выбила мяч в аут.

    • Спустя 29 минут Дзюба начал активно помогать команде в обороне – он пару раз подключался к прессингу соперника.

    • 35-я минута – плохо сыграл пяткой. За мгновение до этого камеры показали его эмоции: он был чем-то крайне недоволен.

    Корреспондент «Матч ТВ» Сергей Дурасов позже говорил, что у Дзюбы был диалог с Сергеем Пиняевым. Пиняев просил Дзюбу сместиться в другую зону для передачи – тот показывал, что он предпочитает занимать и дальше свою позицию.

    • 43-я минута: Дзюба сделал скидку на Баринова, но тот не смог пробить нормально.

    • Второй тайм Дзюба начал без мяча. В основном это связано с тем, что игру так и продолжил контролировать «Спартак». У «Локомотива» же не было моментов в атаке.

    • Новая пятка Дзюбы на 65-й – прокинул мяч Камано, тот прострелил в штрафную и заработал угловой.

    • 68-я минута: Дзюба хорошо срезал мяч в дальний угол, но попал в штангу. Это первый удар Дзюбы за матч.

    • Еще один великолепный момент у Дзюбы появился на 76-й минуте, когда он пробил почти в пустые ворота – мяч пролетел выше.

    • В конце встречи Дзюба не был особенно заметен. В эпизоде с отмененным голом Магкеева он не участвовал, мяч просто не дошел до него. В финальные минуты Дзюба пробовал обострять, но в такие моменты здорово действовала оборона «Спартака».

    Итог встречи – 0:1, победа гостей. Дзюба был активен, но недостаточно, чтобы забить гол. «Матч ТВ» признал его лучшим игроком встречи.

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    Фото: телеграм-канал «Локомотива», телеграм-канал FONBET Кубок России

    Источник: Бомбардир

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    22.02.2023 22:27
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +11242

      alp 23 февраля, 00:09

      лох

      0
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      Рейтинг: +7878

      Томик 22 февраля, 22:19

      Лучшим игроком матча признали... Клоунада. Этот рукастый говнюк очередную травму игроку "Спартака" нанес. Без рук играть не может, чучело.

      2
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      ...
      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > Томик 22 февраля, 22:27

      Ты вообще видел, как спартачи грубо играли весь первый тайм? Нос разбитый тоже видел? Были игроки и с более грубой игрой.

      1
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      Рейтинг: +6959

      Красногорск_Фан 22 февраля, 22:11

      Он еще в раздевалке забил )) в первом тайме видно не было , во втором два раза промазал. На кой гхыр наигрывали в межсезонье молодежь если теперь дерево это бегает с коротким контрактом. Ушло его время

      1
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > Красногорск_Фан 22 февраля, 22:22

      Я конечно не в восторге, что его приобрели, но если уж говорить по совести, то Дзюбиньо в первом тайме один только и бегал, остальные пешком ходили и лажали. Во втором тайме Дзюба тоже не потерялся, немного с голом не повезло, мог забить. Там здоровья еще, как у коня, он три месяца не тренировался, а бегает лучше любого из молодых. На один сезон еще нужно его оставлять, я думаю. Не помешает. Пусть Галактионов лучше в обороне порядок наведет, это тихий ужас.

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      Рейтинг: +6959

      Красногорск_Фан > Антибиотик 22 февраля, 22:41

      Время покажет. Пока я вижу что средний игрок не дает дороги молодым, да еще вместо Худякова пришлого Лантратова поставили. Как то это не внушает оптимизма. И да, все дальнейшее расписание игры с сильными командами. Транжирить возможностей нет. Через несколько дней посмотрим ответку. За нас проклятая для Спартака в домашних играх открывашка.

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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > Красногорск_Фан 22 февраля, 23:32

      Худяков на сборах показал себя отвратительно. Совсем не может руководить обороной. Хотя сегодня в обороне тоже полный писец был. Но это Спартак, а не клуб со сборов.

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      Рейтинг: +6959

      Красногорск_Фан > Антибиотик 22 февраля, 23:36

      буду знать. не следил.

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      Рейтинг: +12192

      ВетеR 22 февраля, 22:09

      о дзюбе, все,как обычно

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