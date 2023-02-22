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    Де Лигт со своей девушкой снялись в обнаженной фотосессии

    Защитник «Баварии» Матейс де Лигт поучаствовал в совместной фотосессии со своей девушкой Аннеки Моленар.

    В частности, они сфотографировались без одежды в ванной.

    • Моленар – дочь бывшего голландского футболиста Кейе Моленара, который выступал за «Аякс» и «Фейеноорд».
    • Пара встречается с 2018 года.
    • Де Лигт в «Баварии» с лета.

    Аннеки Моленар – девушка самого дорогого футболиста сборной Нидерландов

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    Источник: Бомбардир.ру

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    22.02.2023 08:05
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +13460

      Алексей З 22 февраля, 11:39

      Блмбардир, какая- то нездоровая тяга у вас к околофутбольным моментам.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +819

      Таврида 22 февраля, 10:29

      У Гётце с девушкой фотоссесия круче получилась)

      0
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      Рейтинг: +3737

      Ziklop 22 февраля, 09:27

      а где любители Дзюбы, где гневные осуждения? Дзюба сам ничего не выкладывал, у него мозга просто нет.

      0
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      Рейтинг: +25

      Paata_bodokiya 22 февраля, 09:19

      Как всегда важная информация от бомбардира.

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