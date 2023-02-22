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Де Лигт со своей девушкой снялись в обнаженной фотосессии

22 февраля 2023, 08:05
3

Защитник «Баварии» Матейс де Лигт поучаствовал в совместной фотосессии со своей девушкой Аннеки Моленар.

В частности, они сфотографировались без одежды в ванной.

  • Моленар – дочь бывшего голландского футболиста Кейе Моленара, который выступал за «Аякс» и «Фейеноорд».
  • Пара встречается с 2018 года.
  • Де Лигт в «Баварии» с лета.

Аннеки Моленар – девушка самого дорогого футболиста сборной Нидерландов

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Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Голландия. Эредивизие Бавария де Лигт Матейс
Комментарии (3)
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Paata_bodokiya
1677046740
Как всегда важная информация от бомбардира.
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Ziklop
1677047233
а где любители Дзюбы, где гневные осуждения? Дзюба сам ничего не выкладывал, у него мозга просто нет.
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Таврида
1677050958
У Гётце с девушкой фотоссесия круче получилась)
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