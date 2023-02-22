Де Лигт со своей девушкой снялись в обнаженной фотосессии

Защитник «Баварии» Матейс де Лигт поучаствовал в совместной фотосессии со своей девушкой Аннеки Моленар.
В частности, они сфотографировались без одежды в ванной.
- Моленар – дочь бывшего голландского футболиста Кейе Моленара, который выступал за «Аякс» и «Фейеноорд».
- Пара встречается с 2018 года.
- Де Лигт в «Баварии» с лета.
Аннеки Моленар – девушка самого дорогого футболиста сборной Нидерландов
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Источник: Бомбардир.ру