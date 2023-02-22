Де Лигт со своей девушкой снялись в обнаженной фотосессии

Защитник «Баварии» Матейс де Лигт поучаствовал в совместной фотосессии со своей девушкой Аннеки Моленар.

В частности, они сфотографировались без одежды в ванной.

Моленар – дочь бывшего голландского футболиста Кейе Моленара, который выступал за «Аякс» и «Фейеноорд».

Пара встречается с 2018 года.

Де Лигт в «Баварии» с лета.

Аннеки Моленар – девушка самого дорогого футболиста сборной Нидерландов

Возвращение РПЛ и продолжение ЛЧ – следите за главными матчами этой недели с бонусом в 17000 рублей!