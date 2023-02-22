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    Юран призвал перенести матч «Локомотив» – «Спартак»

    Экс-тренер «Химок» Сергей Юран считает, что матч «Локомотив»«Спартак» в Кубке России нужно перенести.

    «Очень сложно сказать, стоит ли переносить матч. Есть регламент и руководство, которое принимает решения.

    Конечно, для футболистов такая погода – это немного проблематично. Мы играли в минус 10 – было сложновато. Если есть возможность, то лучше перенести матч на другой день. Если нет возможности, то играть придeтся, к сожалению.

    Тут будут решать по факту: играть или нет. Конечно, хочется нулевой температуры или минус 1, но такая погода. Тут как решит руководство. Но надо учитывать моменты, что может быть травмоопасно», – сказал Юран.

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    Источник: «Чемпионат»

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    22.02.2023 17:41
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 22 февраля, 18:21

      Зачем цитировать , эту никчемность ?!

      0
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      ...
      Рейтинг: +1230

      Fialet > САДЫЧОК 22 февраля, 19:37

      Так ты и есть тот самый Садыгов, которого Юран в состав не ставил?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +819

      Таврида 22 февраля, 17:54

      Да, сложновато играть в мороз, руки, ноги, голова мерзнут (может ввести зимнюю футбольную форму?)), мяч вообще хрен поймешь куда после удара летит.

      0
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      Рейтинг: +2185

      LOKOfanatik19 22 февраля, 17:54

      перенести перенести, да что там с погодой ? может про погоду напишите, а то не все в Москве живут, представляете есть и другие города.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1094

      ZAITZEFF2011 22 февраля, 17:51

      Юрин это кто?

      0
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