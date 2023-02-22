Юран призвал перенести матч «Локомотив» – «Спартак»

Экс-тренер «Химок» Сергей Юран считает, что матч «Локомотив» – «Спартак» в Кубке России нужно перенести.

«Очень сложно сказать, стоит ли переносить матч. Есть регламент и руководство, которое принимает решения.

Конечно, для футболистов такая погода – это немного проблематично. Мы играли в минус 10 – было сложновато. Если есть возможность, то лучше перенести матч на другой день. Если нет возможности, то играть придeтся, к сожалению.

Тут будут решать по факту: играть или нет. Конечно, хочется нулевой температуры или минус 1, но такая погода. Тут как решит руководство. Но надо учитывать моменты, что может быть травмоопасно», – сказал Юран.

Матч начнется в 20:00 по Москве.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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