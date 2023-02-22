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  • Семшов назвал четыре клуба, которые не уступают «Зенит» по популярности в России

Семшов назвал четыре клуба, которые не уступают «Зенит» по популярности в России

22 февраля 2023, 14:43
6

Бывший футболист «Зенита» Игорь Семшов прокомментировал слова экс-защитника питерцев Фернанду Мейеры о том, что «Зенит» – самый популярный клуб России.

«Не сказал бы, что «Зенит» самый популярный клуб в нашей стране, он, наверное, самый стабильный. Нужно не забывать, что «Динамо», ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив» –большие команды и не менее известные, чем «сине-бело-голубые».

Просто за последние годы петербуржцы стали нашей самой значимой командой, которая постоянно играет в Лиге чемпионов, приобретает сильных футболистов и почти все время выигрывает чемпионат.

Я Мейру хорошо знаю, мы вместе играли. Он приходил в клуб, который уже был чемпионом России и выигрывал Кубок УЕФА. Наверное, значимость «Зенита» в его карьере играет для него не последнюю роль.

Да, у петербуржцев большая армия болельщиков, но у них лозунг – «один город, одна команда». Повторюсь, в России есть еще топ-клубы, у которых большая армия болельщиков», – сказал Семшов.

Кубок России возвращается на этой неделе! Кто выиграет турнир?

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Зенит Семшов Игорь
Комментарии (6)
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ouiyghjm
1677068115
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Skull_Boy
1677068762
Популярный среди школоты может быть
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Азбука
1677072832
Из перечисленного Семшовым следует вывод, что Зенит единственный не московский клуб, который входит в "топ-клубы, у которых большая армия болельщиков". Превратил первенство Москвы в чемпионат России. Такое не прощается))
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mamba9090909
1677073216
Самый популярный, среди футбольных болельщиков России, пожалуй был Спартак. За Спартак болело больше всего болельщиков по всей России.
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