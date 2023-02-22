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    Семшов назвал четыре клуба, которые не уступают «Зенит» по популярности в России

    Бывший футболист «Зенита» Игорь Семшов прокомментировал слова экс-защитника питерцев Фернанду Мейеры о том, что «Зенит» – самый популярный клуб России.

    «Не сказал бы, что «Зенит» самый популярный клуб в нашей стране, он, наверное, самый стабильный. Нужно не забывать, что «Динамо», ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив» –большие команды и не менее известные, чем «сине-бело-голубые».

    Просто за последние годы петербуржцы стали нашей самой значимой командой, которая постоянно играет в Лиге чемпионов, приобретает сильных футболистов и почти все время выигрывает чемпионат.

    Я Мейру хорошо знаю, мы вместе играли. Он приходил в клуб, который уже был чемпионом России и выигрывал Кубок УЕФА. Наверное, значимость «Зенита» в его карьере играет для него не последнюю роль.

    Да, у петербуржцев большая армия болельщиков, но у них лозунг – «один город, одна команда». Повторюсь, в России есть еще топ-клубы, у которых большая армия болельщиков», – сказал Семшов.

    Кубок России возвращается на этой неделе! Кто выиграет турнир?

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    Источник: Metaratings

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    22.02.2023 14:43
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +981

      Suvorov51 22 февраля, 17:30

      Нет, не может помойка быть самым популярным клубом, да и клубом помойку нельзя назвать, ведь покупка щемьпионства не говорит о том что помойка сильнее, ведь сколько не пытается ПРОМКВАС в гейропе купить выход из группы, ан нет, уши от ну сами знаете дальше

      0
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      Рейтинг: +6944

      mamba9090909 22 февраля, 16:40

      Самый популярный, среди футбольных болельщиков России, пожалуй был Спартак. За Спартак болело больше всего болельщиков по всей России.

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      Рейтинг: +707

      Азбука 22 февраля, 16:33

      Из перечисленного Семшовым следует вывод, что Зенит единственный не московский клуб, который входит в "топ-клубы, у которых большая армия болельщиков". Превратил первенство Москвы в чемпионат России. Такое не прощается))

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      Рейтинг: +415

      FCSpartakM > Азбука 22 февраля, 17:48

      Большая армия в пределах Питера и окраин?

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      Рейтинг: +707

      Азбука > FCSpartakM 23 февраля, 20:54

      Это к Семшову. Он тему развил выше.

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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 22 февраля, 15:26

      Популярный среди школоты может быть

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      Рейтинг: +10

      ouiyghjm 22 февраля, 15:15

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