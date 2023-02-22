«Локомотив» согласился разместить микрофоны на скамейке в дерби со «Спартаком»

«Локомотив» разрешил журналистам разместить микрофоны на скамейке запасных в матче 1/4 финала Кубка России со «Спартаком».

«По итогам предматчевого совещания «Локомотив» все же согласовал почти все запросы журналистов:

1) размещение микрофонов на скамейке запасных «железнодорожников»;

2) интервью запасных игроков «Локомотива» во время матча;

3) доступ «Матч ТВ» в раздевалку «Локомотива» после матча в случае победы.

В силе так же осталось и флеш-интервью судьи Безбородова перед игрой», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

«Спартак» отклонил все просьбы журналистов.

Дерби состоится сегодня, 22 февраля.

Ответный матч пройдет 27 февраля.

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