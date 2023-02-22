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    «Локомотив» согласился разместить микрофоны на скамейке в дерби со «Спартаком»

    «Локомотив» разрешил журналистам разместить микрофоны на скамейке запасных в матче 1/4 финала Кубка России со «Спартаком».

    «По итогам предматчевого совещания «Локомотив» все же согласовал почти все запросы журналистов:

    1) размещение микрофонов на скамейке запасных «железнодорожников»;

    2) интервью запасных игроков «Локомотива» во время матча;

    3) доступ «Матч ТВ» в раздевалку «Локомотива» после матча в случае победы.

    В силе так же осталось и флеш-интервью судьи Безбородова перед игрой», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

    • «Спартак» отклонил все просьбы журналистов.
    • Дерби состоится сегодня, 22 февраля.
    • Ответный матч пройдет 27 февраля.

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    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    22.02.2023 14:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2025

      jek718875 22 февраля, 16:38

      Размещение микрофонов на скамейке запасных, это же сплошной мат

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